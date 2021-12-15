Кубок короля. Алавес и Леванте вылетели, а Зозуля посидел, но прошел дальше

Сегодня начинается 2-й раунд Кубка короля. Матчи этой стадии разбиты на три игровых дня - 14, 15 и 16 декабря. Позже в турнире стартуют лишь команды, которые в январе разыграют Суперкубок Испании - "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Атлетик".

А вот и первые потери среди клубов Примеры! "Алавес" целых 60 минут провел без своего бомбардира Хоселу, забивающего 2/3 голов команды в чемпионате - и это все решило. Даже против середняка третьего дивизиона баски оказались бессильны.

Не прошел дальше и "Леванте", недавно побивший антирекорд Примеры по матчам без побед - его даже в меньшинстве остановил, дотянув до серии пенальти, "Алькояно". Да-да, тот самый "Алькояно", что год назад убрал с пути Лунина и "Реал".

Остальные полпреды Примеры прошли по тонкому льду - "Сельта" была в двух минутах от серии пенальти, но выручил Санти Мина. Правда, Кельты потеряли Тиаго Гальярдо - с учетом уже лечащегося Аспаса это какой-то кошмар. "Эспаньол" же дал отдохнуть своему лидеру Раулю де Томасу, а победил за счет навеса незадолго до окончания основного времени.

Украинец Роман Зозуля тоже прошел дальше, но его роль в победе над "Рейесом" нулевая - все 120 минут и серию пенальти он провел на банкилье.

"Андорра" (ІІІ дивизион) - "Сельта" - 1:2

Голы: Виланова, 39 - Фонтан, 14, Мина, 118

"Рейес" (ІІІ) - "Фуэнлабрада" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 4:5)

"Райо Махадаонда" (ІІІ) - "Малага" (ІІ) - 1:0

Гол: Рубен Санчес, 60

"Уэска" (ІІ) - "Жирона" (ІІ) - 0:1

Гол: Калавера, 22

"Сарагоса" (ІІ) - "Бургос" (ІІ) - 2:0

Голы: Эгуарас, 34, Адриан, 51

"Кристо Атлетико" (ІІІ) - "Эспаньол" - 1:2

Голы: Суальдея, 6 - Ву Лей, 46, Серхи Гомес, 86

"Алькояно" (ІІІ) - "Леванте" - 3:3 (по пенальти 3:1)

Голы: Мурад, 5, 44, Бланко, 55 - Дани Гомес, 23, 68, Сольдадо, 61

"Линарес Депортиво" (ІІІ) - "Алавес" - 2:1

Голы: Эчанис, 31, Копете, 73 - Силла, 67