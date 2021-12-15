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Забрать как свободного агента. Реал хочет нанять спортивного директора Ливерпуля

Испания
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Он покидает клуб летом

Забрать как свободного агента. Реал хочет нанять спортивного директора Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Летом Майкл Эдвардс покинет пост спортивного директора английского "Ливерпуля". Как сообщает издание The Independent, работа одного из создателей успеха "красных" крайне впечатлила президента мадридского "Реала" Флорентино Переса.

Руководство "сливочных" уже контактировало с Эдвардсом, боссы хотят убедить Майкла переехать в столицу Испании. Цель мадридцев – новая трансферная политика, которая будет включать в себя подписание не только звездных игроков, но и футболистов, приближающихся к высокому статусу.

Напомним, Эдвардс принимал активное участие в приглашении в стан мерсисайдцев Мохамеда Салаха и Садио Мане.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Ливерпуль Майкл Эдвардс
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Источник:
independent.co.uk

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