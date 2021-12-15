Ветераны, лидеры. Два футболиста мадридского Реала сдали положительные тесты на COVID-19

Пресс-служба мадридского "Реала" официально сообщила, что два футболиста первой команды "сливочных" сдали положительные тесты на коронавирус. Хорватский хавбек Лука Модрич и защитник Марсело отправились на самоизоляцию. Полузащитник провел в текущем сезоне 18 матчей и оформил 5 ассистов, а бразилец сыграл 5 матчей.

Отметим, что в чемпионате Испании "Реал" идет на первой позиции (42 очка). "Севилья" – на второй позиции (34 балла, игра в запасе). В следующем туре Примеры, 19 декабря, команда Анчелотти сыграет дома с "Кадисом".

В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с "Пари Сен-Жермен".