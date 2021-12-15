Давид Сильва - Агуэро: Ты уходишь как легенда

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва отреагировал на решение форварда Серхио Агуэро завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

"Друг, я знаю, что тебе пришлось принять очень трудное решение, но ты уходишь как легенда. Для меня было гордостью разделить так много моментов вместе, на поле и за его пределами. Удачи на новом этапе!" — написал Сильва в своём "твиттере".

Агуэро перешёл в "Барселону" в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из "Манчестер Сити" и успел провести 4 матча в Ла Лиге, в которых забил 1 гол.