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Давид Сильва - Агуэро: Ты уходишь как легенда

Испания
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Защитник пожелал аргентинцу удачи

Давид Сильва - Агуэро: Ты уходишь как легенда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва отреагировал на решение форварда Серхио Агуэро завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

"Друг, я знаю, что тебе пришлось принять очень трудное решение, но ты уходишь как легенда. Для меня было гордостью разделить так много моментов вместе, на поле и за его пределами. Удачи на новом этапе!" — написал Сильва в своём "твиттере".

Агуэро перешёл в "Барселону" в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из "Манчестер Сити" и успел провести 4 матча в Ла Лиге, в которых забил 1 гол.

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В статье: Давид Сильва Серхио Агуэро Манчестер Сити
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