Барселона может обменять Люка де Йонга на Алексиса Санчеса

"Барселона" хочет избавиться от арендованного у "Севильи" нападающего Люка де Йонга. В услугах голландца заинтересован "Интер", который хочет обменять его на Алексиса Санчеса, сообщает Diario Sport.

Сообщается, "Севилья" не против обмена игроками между клубами.

Переход Санчеса в "Барсу" может произойти при одобрении главного тренера каталонцев Хави.

Напомним, что Алексис уже выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне Санчес провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего вингера в 5 миллионов евро.