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Барселона может обменять Люка де Йонга на Алексиса Санчеса
Шило на мыло
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" хочет избавиться от арендованного у "Севильи" нападающего Люка де Йонга. В услугах голландца заинтересован "Интер", который хочет обменять его на Алексиса Санчеса, сообщает Diario Sport.
Сообщается, "Севилья" не против обмена игроками между клубами.
Переход Санчеса в "Барсу" может произойти при одобрении главного тренера каталонцев Хави.
Напомним, что Алексис уже выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 год.
В текущем сезоне Санчес провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего вингера в 5 миллионов евро.
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