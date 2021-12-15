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Барселона может обменять Люка де Йонга на Алексиса Санчеса

Испания
(1 голосов)

Шило на мыло

Барселона может обменять Люка де Йонга на Алексиса Санчеса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" хочет избавиться от арендованного у "Севильи" нападающего Люка де Йонга. В услугах голландца заинтересован "Интер", который хочет обменять его на Алексиса Санчеса, сообщает Diario Sport.

Сообщается, "Севилья" не против обмена игроками между клубами.

Переход Санчеса в "Барсу" может произойти при одобрении главного тренера каталонцев Хави.

Напомним, что Алексис уже выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне Санчес провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего вингера в 5 миллионов евро.

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В статье: Алексис Санчес Люк де Йонг Барселона Интер (Милан) Севилья
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
15.12.2021 в 23:18
Хави всех старых кентов собирает. Будут в лигу ветеранов заявляться
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