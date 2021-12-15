Реал не будет торговаться за Холанда

"Реал" не намерен участвовать в летнем аукционе за нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Marca. В клубе понимают, что не смогут финансово потягаться с "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Тем не менее "сливочные" заинтересованы в норвежце.

Также клуб не намерен предпринимать решительных шагов в борьбе за норвежца, поскольку считает, что в случае подписания контракта с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе и так будет обладать мощной линией атаки.

Карим Бензема расценивается в клубе как безоговорочный футболист стартового состава, и острой необходимости подписывать еще одного центрфорварда нет.

Ранее сообщалось, что в подписании Холанда заинтересована "Барселона".