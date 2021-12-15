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Реал не будет торговаться за Холанда

Испания
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Руководство будет полностью довольно атакой, в случае пріхода Мбаппе

Реал не будет торговаться за Холанда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" не намерен участвовать в летнем аукционе за нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Marca. В клубе понимают, что не смогут финансово потягаться с "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Тем не менее "сливочные" заинтересованы в норвежце.

Также клуб не намерен предпринимать решительных шагов в борьбе за норвежца, поскольку считает, что в случае подписания контракта с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе и так будет обладать мощной линией атаки.

Карим Бензема расценивается в клубе как безоговорочный футболист стартового состава, и острой необходимости подписывать еще одного центрфорварда нет.

Ранее сообщалось, что в подписании Холанда заинтересована "Барселона".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
marca.com

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