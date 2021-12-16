Кубок короля. Севилья дотянула до серии пенальти, Вильярреал и Ла Реал показали класс

Сегодня проходит вторая часть матчей 2-го раунда Кубка короля. Эта стадия разбита на три игровых дня - 14, 15 и 16 декабря. Позже в турнире стартуют лишь команды, которые в январе разыграют Суперкубок Испании - "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Атлетик".

Результаты первой трети поединков 2-го раунда Кубка можете узнать здесь.

Сегодня обошлось без потерь среди клубов Примеры, но кто скажет, что им все далось легко? По правде, статус подтвердили лишь "Сосьедад" и "Вильярреал", которые легко разбили своих скромных оппонентов.

"Севилья" же во второй раз подряд сыграла дополнительное время - глупая потеря сил, учитывая насыщенный календарь. "Райо" понервничал на последних минутах, но таки прошел вперед, дав отдохнуть Фалькао, Трехо, Альваро Гарсии и еще некоторым лидерам. Похожая история и с "Эльче", который предоставил выходной своей главной атакующей надежде Лукасу Бойе и прополз дальше лишь благодаря везению на последних секундах.

"Бергантиньос" (IV дивизион) - "Райо Вальекано" - 1:3

Голы: Хорхе Кано, 77 - Марио Суарес, 37, Сисс, 67, Серхио Морено, 90+1

"Андрайч" (IV) - "Севилья - 1:1 (по пенальти 5:6)

Голы: Льябрес, 65 - Рафа Мир, 57

"Самора" (III) - "Реал Сосьедад" - 0:3

Голы: Гуриди, 47, Турьентес, 70, Оярсабаль, 90+2

"Культураль Леонеса" (III) - "Леганес" (ІІ) - 2:3

Голы: Буэнакаса, 37 (с пенальти), Гастаньяга, 105+1 - Эрасо, 65, Баутиста, 98, 112

"Кастельон" (ІІІ) - "Картахена" (II) - 1:2

Голы: Сибилье, 48 - Ортуньо, 28, Кайарга, 90+3

"Спортинг" Хихон (ІІ) - "Алькоркон" (ІІ) - 2:1

Голы: Начо Мендес, 42, Джурджевич, 99 - Аль-Бадауи, 57

"Понферрадина" (ІІ) - "Ибица" (ІІ) - 2:1

Голы: Охеда, 48, Ромера, 93 - Вильяр, 68

"Вальядолид" (ІІ) - "Лас-Пальмас" (ІІ) - 3:1

Голы: Тухами, 45+1, Вайссман, 63, Кристо, 68 - Садику, 22

"Саламанка" (ІІІ) - "Эльче" - 0:1

Гол: Фер Роман, 90+3 (автогол)

"Санлукеньо" (ІІІ) - "Вильярреал" - 1:7

Голы: Арменталь, 60 - Алькасер, 8, 12, Дуро, 27 (автогол), Чуквезе, 40, Мой Гомес, 42, Тригейрос, 67, Раба, 79

"Тенерифе" (ІІ) - "Эйбар" (ІІ) - 1:2

Голы: Серхио Гонсалес, 74 - Кике Гонсалес, 12, Эду Эспозито, 83