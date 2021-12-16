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Кубок короля. Севилья дотянула до серии пенальти, Вильярреал и Ла Реал показали класс
В Испании продолжается 2-й раунд национального Кубка
Фото: sevillafc.es/ автор неизвестен
Сегодня проходит вторая часть матчей 2-го раунда Кубка короля. Эта стадия разбита на три игровых дня - 14, 15 и 16 декабря. Позже в турнире стартуют лишь команды, которые в январе разыграют Суперкубок Испании - "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Атлетик".
Результаты первой трети поединков 2-го раунда Кубка можете узнать здесь.
Сегодня обошлось без потерь среди клубов Примеры, но кто скажет, что им все далось легко? По правде, статус подтвердили лишь "Сосьедад" и "Вильярреал", которые легко разбили своих скромных оппонентов.
"Севилья" же во второй раз подряд сыграла дополнительное время - глупая потеря сил, учитывая насыщенный календарь. "Райо" понервничал на последних минутах, но таки прошел вперед, дав отдохнуть Фалькао, Трехо, Альваро Гарсии и еще некоторым лидерам. Похожая история и с "Эльче", который предоставил выходной своей главной атакующей надежде Лукасу Бойе и прополз дальше лишь благодаря везению на последних секундах.
"Бергантиньос" (IV дивизион) - "Райо Вальекано" - 1:3
Голы: Хорхе Кано, 77 - Марио Суарес, 37, Сисс, 67, Серхио Морено, 90+1
"Андрайч" (IV) - "Севилья - 1:1 (по пенальти 5:6)
Голы: Льябрес, 65 - Рафа Мир, 57
"Самора" (III) - "Реал Сосьедад" - 0:3
Голы: Гуриди, 47, Турьентес, 70, Оярсабаль, 90+2
"Культураль Леонеса" (III) - "Леганес" (ІІ) - 2:3
Голы: Буэнакаса, 37 (с пенальти), Гастаньяга, 105+1 - Эрасо, 65, Баутиста, 98, 112
"Кастельон" (ІІІ) - "Картахена" (II) - 1:2
Голы: Сибилье, 48 - Ортуньо, 28, Кайарга, 90+3
"Спортинг" Хихон (ІІ) - "Алькоркон" (ІІ) - 2:1
Голы: Начо Мендес, 42, Джурджевич, 99 - Аль-Бадауи, 57
"Понферрадина" (ІІ) - "Ибица" (ІІ) - 2:1
Голы: Охеда, 48, Ромера, 93 - Вильяр, 68
"Вальядолид" (ІІ) - "Лас-Пальмас" (ІІ) - 3:1
Голы: Тухами, 45+1, Вайссман, 63, Кристо, 68 - Садику, 22
"Саламанка" (ІІІ) - "Эльче" - 0:1
Гол: Фер Роман, 90+3 (автогол)
"Санлукеньо" (ІІІ) - "Вильярреал" - 1:7
Голы: Арменталь, 60 - Алькасер, 8, 12, Дуро, 27 (автогол), Чуквезе, 40, Мой Гомес, 42, Тригейрос, 67, Раба, 79
"Тенерифе" (ІІ) - "Эйбар" (ІІ) - 1:2
Голы: Серхио Гонсалес, 74 - Кике Гонсалес, 12, Эду Эспозито, 83
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