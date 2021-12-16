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Испанский гранд отложил тренировку ради внеплановых тестов на коронавирус

Испания
(1 голосов)

Ждем информацию о новых заражениях?

Испанский гранд отложил тренировку ради внеплановых тестов на коронавирус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее мы уже сообщали, что в стане мадридского "Реала" произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как актуально информирует испанская пресса, сегодня пресс-служба "меренг" вполне может объявить о новых случаях заражения.

"Королевский клуб" отложил сегодняшнюю тренировочную сессию ради того, чтобы провести дополнительные внеплановые тесты на COVID-19 и установить точное количество инфицированных. Занятие было перенесено с 11 утра на 16:30 по местному времени.

Напомним, ранее стало известно о коронавирусе у хорватского хавбека Луки Модрича и бразильского защитника Марсело.

Читайте такжеВетераны, лидеры. Два футболиста мадридского Реала сдали положительные тесты на COVID-19

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В статье: Реал (Мадрид) коронавирус
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Источник:
AS

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