Испанский гранд отложил тренировку ради внеплановых тестов на коронавирус

Ранее мы уже сообщали, что в стане мадридского "Реала" произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как актуально информирует испанская пресса, сегодня пресс-служба "меренг" вполне может объявить о новых случаях заражения.

"Королевский клуб" отложил сегодняшнюю тренировочную сессию ради того, чтобы провести дополнительные внеплановые тесты на COVID-19 и установить точное количество инфицированных. Занятие было перенесено с 11 утра на 16:30 по местному времени.

Напомним, ранее стало известно о коронавирусе у хорватского хавбека Луки Модрича и бразильского защитника Марсело.