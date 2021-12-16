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Испанский гранд отложил тренировку ради внеплановых тестов на коронавирус
Ждем информацию о новых заражениях?
Getty Images / Global Images Ukraine
Ранее мы уже сообщали, что в стане мадридского "Реала" произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как актуально информирует испанская пресса, сегодня пресс-служба "меренг" вполне может объявить о новых случаях заражения.
"Королевский клуб" отложил сегодняшнюю тренировочную сессию ради того, чтобы провести дополнительные внеплановые тесты на COVID-19 и установить точное количество инфицированных. Занятие было перенесено с 11 утра на 16:30 по местному времени.
Напомним, ранее стало известно о коронавирусе у хорватского хавбека Луки Модрича и бразильского защитника Марсело.
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