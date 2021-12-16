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Юмтити готов пересмотреть предложение Барселоны, чтобы остаться в клубе
Самуэль не хочет уходить из каталонской команды
Защитник "Барселоны" Самуэль Юмтити не хочет покидать клуб и планирует продолжать выступление за испанскую команду, пишет Sport.es. Футболист готов пересмотреть условия контракта, чтобы остаться в стане сине-гранатовых.
В "Барселоне" надеются, что француз определится со своим будущим в ближайшее время. Каталонцы не заинтересованы в продолжении сотрудничества с защитником и будут просить его перейти в другой клуб во время зимнего трансферного окна.
Француз в нынешнем сезоне не провёл за каталонцев ни одного официального матча. Юмтити выступает за "Барселону" с 2016 года.
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