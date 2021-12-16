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Юмтити готов пересмотреть предложение Барселоны, чтобы остаться в клубе

Испания
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(1 голосов)

Самуэль не хочет уходить из каталонской команды

Юмтити готов пересмотреть предложение Барселоны, чтобы остаться в клубе

Новина українською

Защитник "Барселоны" Самуэль Юмтити не хочет покидать клуб и планирует продолжать выступление за испанскую команду, пишет Sport.es. Футболист готов пересмотреть условия контракта, чтобы остаться в стане сине-гранатовых.

В "Барселоне" надеются, что француз определится со своим будущим в ближайшее время. Каталонцы не заинтересованы в продолжении сотрудничества с защитником и будут просить его перейти в другой клуб во время зимнего трансферного окна.

Француз в нынешнем сезоне не провёл за каталонцев ни одного официального матча. Юмтити выступает за "Барселону" с 2016 года.

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В статье: Барселона Самуэль Юмтити
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
16.12.2021 в 15:59
Вот футболеры зажравшиеся свиньи..
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.12.2021 в 15:44
А чем Умтити хуже Пике? Найдите лучше замену этому два метра тупости.
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