Юмтити готов пересмотреть предложение Барселоны, чтобы остаться в клубе

Защитник "Барселоны" Самуэль Юмтити не хочет покидать клуб и планирует продолжать выступление за испанскую команду, пишет Sport.es. Футболист готов пересмотреть условия контракта, чтобы остаться в стане сине-гранатовых.

В "Барселоне" надеются, что француз определится со своим будущим в ближайшее время. Каталонцы не заинтересованы в продолжении сотрудничества с защитником и будут просить его перейти в другой клуб во время зимнего трансферного окна.

Француз в нынешнем сезоне не провёл за каталонцев ни одного официального матча. Юмтити выступает за "Барселону" с 2016 года.