Жизнь превыше всего. Что заставило Агуэро завершить карьеру?

UA-Футбол запускает новую рубрику, материалы которой будут знакомить читателей со всеми деталями и нюансами травм/болезней/повреждений/проблем со здоровьем профессиональных футболистов и представителей других видов спорта. Проводником в максимально причастный к футбольному, но мало доступный для рядового болельщика мир медицины станет сертифицированный спортивный врач с опытом работы в профессиональном футболе Украины Дмитрий Бабелюк.

31-го октября конец первого тайма на "Камп Ноу" был тревожным не из-за того, что "Барселона" никак не могла забить "Алавесу", а из-за того, что в один момент все обступили схватившегося за грудь нападающего хозяев Серхио Агуэро. Он присел на газон. Ситуация с Кристианом Эриксеном на ЕВРО-2020 научила футбольную аудиторию сразу отличать ситуации, когда дело касается сердца и является действительно серьезным, поэтому на трибунах запала удручающая тишина. Клубные врачи несколько минут пытались привести игрока в чувство, а впоследствии даже вызвали реанимобиль на поле. К счастью, реанимировать игрока не пришлось, но сама ситуация изрядно испугала как фанатов "блау-гранас", так и самого игрока.

Уже на следующий день на клубных медиа "Барселоны" появилась информация о том, что с аргентинцем все в порядке, у него диагностирован эпизод тахикардии, его состоянию ничего не угрожает, но из соображений безопасности игрок останется в госпитале для дальнейших обследований. Именно тогда в футбольной среде впервые заговорили о возможном конце карьеры для Серхио, но на тот момент официальные источники футболиста остановились на трех месяцах вынужденной паузы с целью углубленного обследования и расследования причин возникновения тахикардии в игре против "Алавеса".

Не прошло и двух месяцев, как Агуэро собирает официальную пресс-конференцию, где со слезами на глазах сообщает о вынужденном преждевременном завершении игровой карьеры. "Сложно завершать карьеру в таких обстоятельствах, но жизнь превыше всего", - эмоционально заявил аргентинский нападающий. Относительно официального диагноза и конкретных медицинских данных возникла некоторая неразбериха. Европейские источники сообщают, что окончательным диагнозом является сердечная аритмия, сам футболист говорит о тахикардии. Так давайте же разбираться, что же на самом деле заставило лучшего бомбардира в истории "Манчестер Сити" преждевременно завершить футбольную карьеру?

Что такое проводящая система сердца и какова ее роль в патологии Агуэро?

В сердце находится определенный комплекс соответствующих структур, отвечающий за правильность и ритмичность сердечных сокращений. Синоатриальный узел генерирует импульс, который по волокнам проводится к атрио-вентрикулярному узлу, а оттуда через пучок Гиса к остальным отделам сердца. Именно так в норме происходит правильная генерация и проведение импульсов, что обеспечивает адекватное сердцебиение в соответствии с нагрузками. Проблемы начинаются тогда, когда эта слаженная система как-то разрушается: формируются новые узлы, генерирующие патологические импульсы, происходят блокады передачи импульса по сердечной мышце, нарушается нервная регуляция сердца и т.д. При таких условиях могут возникать эпизоды ускоренного сердцебиения (тахикардия), замедленного сердцебиения (брадикардия), эпизоды сердцебиения или такое угрожающее жизни состояние как фибрилляция желудочков, которое неизбежно требует применения дефибриллятора.

Так что все-таки произошло с Агуэро во время матча с "Алавесом"?

Если доверять источникам, приближенным к клубу, то во время матча у аргентинца состоялся самостоятельно прошедший эпизод тахикардии. Тахикардия – это состояние, при котором сердце бьется с частотой быстрее 100 ударов в минуту. Такая ситуация – не обязательно патология, ведь когда мы активно занимаемся спортом и находимся на высоте нагрузок, то наш пульс может достигать и значительно более высоких показателей, чем 100 ударов в минуту. Но в случае Агуэро он почувствовал это сердцебиение не на высоте нагрузок, а в стадии аэробной работы, то есть не предполагающей столь высокого пульса. Представьте, вы стоите на остановке, ожидая трамвай, и вдруг ваше сердце начинает биться так, словно вы только что закончили бежать 100-метровку. Именно это почувствовал Агуэро и потому он изрядно испугался, присел на газон и позвал врачей. Пока врачи подбежали и попытались диагностировать приступ тахикардии, он уже, скорее всего, завершился, но эмоции, оставшиеся после этого эпизода, не отпускали игрока еще определенное время.

Насколько такая ситуация опасна для дальнейшей карьеры игрока?

Эпизод тахикардии без видимых причин однозначно является причиной для дальнейшей глубокой диагностики работы сердца с целью предупреждения подобных случаев и избежание возникновения значительно более опасных приступов. Как правило, пациенты с подобными случаями в анамнезе обязательно проходят холтер-диагностику. Холтеровское мониторирование – это специфический метод обследования электрической активности сердца, заключающийся в круглосуточных записях ЭКГ с целью выявления отклонений в работе сердца. Также игрок должен был пройти углубленное обследование сердечной мышцы, включая УЗИ, МРТ, а также коронарографию основных сосудов, покрывающих и окружающих сердце. Случай Куна Агуэро напоминает случай пароксизмальной тахикардии, что олицетворяет собой появление патологического узла в проводниковой системе сердца, который генерирует ускоренные импульсы и сбивает нормальный ритм сердца. При таких условиях и правильной диагностике выполняется маленькое оперативное вмешательство, заключающееся в обжиге патологического узелка, генерирующего эти вредные импульсы. Это довольно распространенная в футбольном мире практика, ведь в свое время такую ​​операцию пережил Криштиану Роналду, а совсем недавно из-за такого вмешательства в тренировочный процесс выпал Владислав Кулач. Отсюда мы делаем вывод, что единичные эпизоды нарушения ритма не являются однозначной причиной для завершения карьеры, а наоборот, имеют четкие и понятные методы диагностики и лечения.

Так почему же Агуэро решил повесить бутсы на гвоздь?

Прежде всего, следует отметить, что никаких сообщений об оперативном вмешательстве не было, а значит, диагноз пароксизмальной тахикардии не подтвердился и диагностика продолжается. Ключевым в этой истории, как ни странно, является Ковид-19. Коронавирусная инфекция за последний год сильно изменила расписание сил и статистики в спортивной медицине. Последствия этой болезни на сегодняшний день еще изучаются, но мы видим аномальное увеличение травм сухожилий и связок, а также сбои в работе сердечной мышцы. Случай с Эриксеном был сигналом, заставившим футбольный мир быть более придирчивым к работе сердца у профессиональных спортсменов. За последние несколько месяцев стало больше эпизодов, когда игроки теряют сознание на футбольном поле или чувствуют настораживающую симптоматику со стороны работы сердца, как это, к примеру, было в случае с Виктором Линделёфом в последнем матче МЮ против "Норвича". Именно поэтому сегодня рекомендации всем игрокам, особенно возрастным футболистам, направлены на профилактику и предупреждение последующих случаев сбоев в работе сердца.

Уже следующим летом Куну будет 34. В прошлом сезоне он сыграл всего 588 минут в составе "Сити", желание сыграть в одной команде со своим лучшим другом Месси перечеркнуло финансовые проблемы в каталонском гранде, мотивации выступать на самом высоком уровне все меньше, а количество разного рода травм все увеличивалось. Случай с сердцем стал только вишенкой на торте, подведшей финальную линию под эмоциональным, физическим и психологическим состоянием игрока на сегодняшний день. Именно поэтому, учитывая все эти факторы, решение о преждевременном завершении карьеры игрока выглядит довольно обоснованным и логичным. Регулярные травмы мышц и связок не позволили бы Агуэро выйти на свой прежний уровень, а испытывать судьбу по вопросам сердца не посоветовал бы ни один специалист, да и здравого смысла в этом совсем мало.