Хави не заинтересован в трансфере Алексиса Санчеса

Нападающий миланского "Интера" Алексис Санчес, скорее всего, не продолжит карьеру в "Барселоне". Об этом пишет Marca.

По информации источника, главный тренер каталонцев Хави не рассматривает вариант с переходом чилийца.

Алексис выступает за миланский клуб с 2020 года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А чилиец сыграл в 10 матчах, забил один гол и сделал три голевые передачи.