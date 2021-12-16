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Хави не заинтересован в трансфере Алексиса Санчеса
Чилиец не нужен тренеру
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий миланского "Интера" Алексис Санчес, скорее всего, не продолжит карьеру в "Барселоне". Об этом пишет Marca.
По информации источника, главный тренер каталонцев Хави не рассматривает вариант с переходом чилийца.
Алексис выступает за миланский клуб с 2020 года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А чилиец сыграл в 10 матчах, забил один гол и сделал три голевые передачи.
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