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Матч Реала с Кадисом не перенесут, несмотря на эпидемию коронавируса

Испания
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У сливочных уже 7 зараженных

Матч Реала с Кадисом не перенесут, несмотря на эпидемию коронавируса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Ла Лига не планирует переносить матч 18-го тура между "Реалом" и "Кадисом", сообщает AS. Игра состоится в соответствии с расписанием, несмотря на 7 случаев заражения у "сливочных".

Сообщается, что заболели 6 игроков и тренер Давиде Анчелотти.

По правилам, введенным на время пандемии COVID-19, для проведения матчей в составе должно быть как минимум 5 игроков первой команды.

Напомним, что игра между "Реалом" и "Кадисом" запланирована на воскресенье, 19 декабря. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Реал (Мадрид) Кадис Давиде Анчелотти
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Комментарии (1)
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Золотой Мяч (Chikago)
16.12.2021 в 19:02
Когда вопрос касается денег, ковид волшебным образом отступает
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