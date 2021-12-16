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Матч Реала с Кадисом не перенесут, несмотря на эпидемию коронавируса
У сливочных уже 7 зараженных
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Ла Лига не планирует переносить матч 18-го тура между "Реалом" и "Кадисом", сообщает AS. Игра состоится в соответствии с расписанием, несмотря на 7 случаев заражения у "сливочных".
Сообщается, что заболели 6 игроков и тренер Давиде Анчелотти.
По правилам, введенным на время пандемии COVID-19, для проведения матчей в составе должно быть как минимум 5 игроков первой команды.
Напомним, что игра между "Реалом" и "Кадисом" запланирована на воскресенье, 19 декабря. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
???? #ÚLTIMAHORA— Diario AS (@diarioas) December 16, 2021
❌ LaLiga no aplazará el Madrid-Cádiz
???? Las disposiciones COVID-19 permiten jugar con un mínimo de 5 jugadores con ficha del primer equipo y completar la convocatoria con futbolistas del filial pic.twitter.com/LCWdX5WPnL
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