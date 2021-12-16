Матч Реала с Кадисом не перенесут, несмотря на эпидемию коронавируса

Ла Лига не планирует переносить матч 18-го тура между "Реалом" и "Кадисом", сообщает AS. Игра состоится в соответствии с расписанием, несмотря на 7 случаев заражения у "сливочных".

Сообщается, что заболели 6 игроков и тренер Давиде Анчелотти.

По правилам, введенным на время пандемии COVID-19, для проведения матчей в составе должно быть как минимум 5 игроков первой команды.

Напомним, что игра между "Реалом" и "Кадисом" запланирована на воскресенье, 19 декабря. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.