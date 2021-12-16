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Тебас о Холанде в Барсе: Переход невозможен. Всем известно финансовое положение клуба
Лапорта вложит в норвежца все что будет?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Эрлинга Холанда в "Барселону" из дортмундской "Боруссии". "Райола не продает сладости, он организует дорогие сделки", – приводит его слова Diario Sport.
"Я не думаю, что Холанд перейдет туда следующим летом, ведь финансовое состояние "Барсы" известно всем. И Ла Лига проводит публичный экономический контроль.
Слишком много обстоятельств должно совпасть, чтобы "Барсе" удалось подписать Холанда.
Холанд в руках у Райолы. А Райола не продает сладости, он организует дорогие сделки. Если вы спросите меня, вижу ли я какой-то вариант для "Барсы", то я отвечу, что нет.
Переход Холанда в "Барсу" невозможен, так как клуб не вписывается под потолок зарплат", – сказал Тебас.
Напомним, что "Барселона" не сможет подписать новичков в зимнее трансферная, никого не продав. Также у клуба будет всего 10 миллионов на усиление.
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