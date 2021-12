Чолизм умирает в мучениях: Симеоне впервые за 10 лет не контролирует Атлетико

Не обращать внимание на убогую игру "Атлетико" становится все труднее.

Да, параллельно с грохотом летит вниз "Барселона", но там хотя бы оправданий море - финансовый крах, уход Месси, Люк де Йонг в основе. В конце концов, Хави месяц как вернулся - чего вы пристали?

У "Матрасников" такого запаса отмазок нет, и на пресс-конференции после провального дерби Мадриленьо Диего Симеоне признал очевидное:

На протяжении десяти лет все тренеры Примеры говорили те же слова про "Атлетико" Симеоне - мол, классно защищаются, контратакуют и находят пространство.

И нет, это не случайность. Повторяя стереотип о "Матрасниках" как эталоне обороны, мы прозевали момент, когда они превратились в недисциплинированный "Реал" Рафы Бенитеса, а сами "Сливочные" стали "Атлетико" середины десятых - жесткой, неуступчивой бандой, которой не нужен мяч для контроля игры.

Конечно, Симеоне их заценил - именно он и привез этот стиль из берегов Ла-Платы в Испанию, которая в 2011-м еще упивалась мировым успехом тики-таки.

***

10 лет - серьезный срок, а для нынешнего футбола и вовсе целая эпоха.

Чолизм выдержал испытание временем и прочно засел в головах испанцев. С каждым годом последователей у Симеоне все больше - вспомните хотя бы футбол Хосе Бордаласа в "Хетафе" или Ягобы Аррасате в "Осасуне".

Энрике Сересо и Жоау Феликс. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Беда пришла, откуда не ждали - после нескольких громких побед "Атлетико" стало тесно в рамках философии своего тренера. Энрике Сересо наелся титулами и захотел немного лоска.

И это не новая история. Наружу конфликт вылез еще в 2018-м, когда Симеоне всерьез связывали с "Интером", но в последний момент сделка сорвалась. Видимо, Чоло таки уломали попробовать другой стиль - и неслабо подняли за это зарплату.

Херману Бургосу, грозному помощнику тренера, эксперимент не зашел, и он поехал практиковать Чолизм в Аргентину. Ну а Симеоне остался - и даже выиграл чемпионат-2020/21, но уже без Чолизма.

В 7 последних турах "золотой" Примеры "Атлетико" лишь дважды сыграл "на ноль", да и то с "Эльче" выручил Облак, отбив пенальти на 91-й минуте. Три решающих тура - три нервных победы по 2:1, причем с "Вальядолидом" и "Осасуной" приходилось отыгрываться после 60-й минуты.

Херман Бургос и Диего Симеоне. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Bryn Lennon

Примеру для Симеоне вытащили атакующие таланты - Янник Карраско, Луис Суарес, Маркос Льоренте; вовремя включался Анхель Корреа. Оборона же разочаровала настолько, что Чоло отошел от привычных 4-4-2 в пользу схемы с тремя центрбеками, которая без мяча трансформировалась в суперосторожную 5-3-2.

Савич и Хименес - топы, но лишь когда на пике формы; Эрмосо и Фелипе - крепкие середняки. Не доверяя никому из них, Симеоне выпустил на "Челси" сразу шестерых защитников - и все равно проиграл. Нет, это точно не Чолизм.

***

Хейтеры много лет упрекали команду Симеоне в том, что на поле она страдала.

Интересно, что в этом плохого? Ницше вообще учил, что "жить - значит страдать, а единственный способ выжить - найти в этих страданиях смысл".

Инфографика: Opta

В Чолизме смысл прост - заставить соперника страдать больше, чем это делали сами "Матрасники". Играть против них было физически больно - Рауль Гарсия, Габи, Тиаго и другие рубили так, что кости трещали; сзади их подпирали несгибаемые Годин, Фелипе Луис и Хуанфран; впереди - злой и дикий Диего Коста.

Их боялись, как "Барсу" Гвардиолы, только по другим причинам. Чтобы обыграть "Матрасников" - их нужно было убить, и это так впечаталось в память, что и сегодня мы ассоциируем "Атлетико" с той бандой, хотя ее давным-давно нет.

Те же, кто есть - интересные, техничные игроки атакующего плана, которые обороняются либо без желания, либо без понятия, как это делается. Видели прессинг "Атлетико" против "Реала"? Вот это оно и есть - когда Анхель Корреа мечется между полузащитой и атакой, не понимая своей роли; Коке забывает страховать побежавшего вперед де Пауля; Льоренте зависает в средней зоне, оголяя фланг для Винисиуса. "Реалу" хватило 2-3 быстрых атак, чтобы победить.

И ладно "Реал", но "Атлетико" допускает те же ошибки почти в каждом матче. 1:2 с "Мальоркой", 3:3 с "Валенсией", 2:2 с "Леванте" - на Симеоне уже жалко смотреть.

"Похоже, они потеряли свою идентичность", - констатирует Луис Гарсия для ESPN. El Mundo прибивает еще жестче: "Бульдог превратился в пуделя, одетого в Prada". Конечно, они правы.

***

Симеоне и сам это знает. Отойдя от Чолизма, он потерял себя.

В нынешнем "Атлетико", где каждый вкалывает на личную статистику, ему нет места, так что остается одно из двух - либо продавать к чертовой матери всех индивидуалистов, покупая бульдозерного типа игроков под себя, либо… уходить.

Ну не умеет Симеоне играть в позиционное нападение - это пора признать. В матче против рослой "Осасуны", которая среди лучших в Примере на втором этаже, Карраско, Корреа и компания подали свыше 40 навесов при том, что до 60-й минуты на острие атаки играл субтильный Гризманн. Как вам полет тренерской мысли?

2 - Atlético Madrid have failed to score in each of their last two UEFA Champions League games while they’ve never previously gone without a goal in three consecutive games in the group stage of the competition under Diego Simeone. Obligation. pic.twitter.com/LkE113V6TL