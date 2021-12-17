Хави: У нас есть шансы на титулы. Не можем исключать, что выиграем Ла Лигу

Главный тренер "Барселоны" Хави перед матчем 18-го тура Ла Лиги против "Эльче" заявил, что у сине-гранатовых есть шансы на победу в испанском чемпионате.

"Если смотреть на ситуацию реалистично, у нас есть шансы на титулы. Не можем даже исключать, что выиграем Ла Лигу. Случается всякое. Мы должны бороться за трофеи. Я настроен оптимистично, но и реалистично.

Нам нужно понять, на каком уровне мы находимся. Некоторым игрокам сложно это понять, им странно играть за "Барселону". Мы на 8-м месте в таблице, нужно изменить ситуацию. И нам нужна смелость. Игроки прикладывают большие усилия, хорошо относятся к делу... Но завтра нужно победить.

Нужно продолжать работать и верить в то, что мы делаем. Это правильный путь. Нужно бороться за Кубок Испании, за Суперкубок и расти. Эмоции бесполезны, нужен лишь прогресс. Это приведет к победе", – сказал Хави.

Напомним, что "Барселона" идет в чемпионате Испании на 8 месте с 24 очками после 16 туров. Отрыв от лидирующего "Реала" 18 очков.