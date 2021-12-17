Примера. Сельта - Эспаньол 3:1. Лучшая игра Кельтов в сезоне

"Сельта" до сегодняшнего дня имела лишь одну домашнюю победу в чемпионате, да и то трехмесячной давности. Кто бы мог подумать, что против "Эспаньола" "Кельты" сыграют, словно какой-нибудь "Ман Сити"?

У "Попугаев" за 90 минут не было ни единого реально голевого момента. Да, пробовали Пуадо и Педроса, но это чисто для статистики. Форвард сборной Испании Рауль де Томас словно и не был на поле - Айду съел его с потрохами.

"Сельта" же играла, что называется, в охотку. Первый гол Мины - результат своевременного вертикального паса Аспаса, после которого Санти оставалось лишь переиграть выбежавшего из ворот голкипера.

Второй мяч - чисто индивидуальное мастерство Яго, который эффектным обводящим ударом от штанги поразил дальний угол практически от угла штрафной.

RECORD | Iago Aspas becomes the first player in history to score 100 goals at the Balaídos stadium. pic.twitter.com/DB7qHEYGGf — viva laliga (@LaligaViva) December 17, 2021

Помимо этого у "Сельты" не менее трех раз мог отличиться Браис Мендес, но ему постоянно не везло; опасно бил из острого угла Аспас - в руки Лопесу; Мина прикладывался издали - чуть выше.

В итоге третий забил Денис Суарес, который с олимпийским спокойствием разобрался в штрафной после прострела Мальо. От разгрома "Попугаев" спас шальной и красивый удар Морона в добавленное время почти с середины поля - наверное, единственное полезное действие от него сегодня.

Прямо-таки удивительно констатировать, что в таблице "Эспаньол" все еще 9-й с 23 очками, а "Сельта" лишь 12-я с 20 баллами.

18-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Эспаньол" - 3:1

Голы: Мина, 3, Аспас, 47, Денис Суарес, 82 - Морон, 90+1

"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду, Араухо, Галан - Тапиа - Браис Мендес, Бельтран (Денис Суарес, 46), Серви - Аспас (Нолито, 85), Мина (Сотело, 89)

"Эспаньол": Диего Лопес - Мигелон (Морон, 58), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса (Вила, 87) - Видаль (Рубен Санчес, 74), Эррера (Меламед, 58), Дардер, Пуадо - Мелендо (Морланес, 58), де Томас

Предупреждения: Мина, 89, Мальо, 90+1 - Вила, 90+1