Примера. Сельта - Эспаньол 3:1. Лучшая игра Кельтов в сезоне

"Сельта" до сегодняшнего дня имела лишь одну домашнюю победу в чемпионате, да и то трехмесячной давности. Кто бы мог подумать, что против "Эспаньола" "Кельты" сыграют, словно какой-нибудь "Ман Сити"?

У "Попугаев" за 90 минут не было ни единого реально голевого момента. Да, пробовали Пуадо и Педроса, но это чисто для статистики. Форвард сборной Испании Рауль де Томас словно и не был на поле - Айду съел его с потрохами.

"Сельта" же играла, что называется, в охотку. Первый гол Мины - результат своевременного вертикального паса Аспаса, после которого Санти оставалось лишь переиграть выбежавшего из ворот голкипера.

Второй мяч - чисто индивидуальное мастерство Яго, который эффектным обводящим ударом от штанги поразил дальний угол практически от угла штрафной.

RECORD | Iago Aspas becomes the first player in history to score 100 goals at the Balaídos stadium. pic.twitter.com/DB7qHEYGGf