Хави о словах Тебаса: Он первый, кто должен быть заинтересован в переходе Холанда

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о предстоящем трансферном окне, а также прокомментировал слова президента Ла Лиги Хавьера Тебаса о форварде дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде.

"Жаль, что мне пришлось прийти посреди сезона, когда команда уже собрана, а планирование осуществлено. С моего прихода прошло чуть больше месяца, и некоторые вещи необходимо поменять. Это касается не только игроков, но и динамики, позиционной игры и обороны... И всего такого.

На это уйдет время. Жаль, что его нет. Жаль, что нет предсезонки. Нужно усилять состав, это очевидно. Это важнее всего".

О словах Тебаса про Холанда.

"На данный момент мы в сложной экономической ситуации. Нужно быть реалистами и осознавать, что усилить состав будет нелегко. Есть проблемы с зарплатами. Посмотрим, что произойдет.

Я ничего не знаю по поводу Холанда. Тебас – первый, кто должен быть заинтересован в его приезде в Ла Лигу. Не говорю, что в "Барсу", – сказал Хави.

В этом сезоне 21-летний норвежец провел за "Боруссию" 16 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Эрлинга в 150 миллионов евро.