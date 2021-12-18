Анчелотти: Сейчас Барса не наш прямой конкурент в Ла Лиге

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями насчет борьбы за титул чемпиона Испании в текущем сезоне.

"Сейчас "Барса" не наш прямой конкурент, потому что есть другие команды ближе к нам. Но у них есть потенциал для роста.

Будь я тренером "Барселоны", сказал бы то же, что и Хави", – сказал итальянец.