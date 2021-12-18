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Анчелотти: Сейчас Барса не наш прямой конкурент в Ла Лиге

Испания
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Коуч мадридцев оценил шансы в испанском первенстве

Анчелотти: Сейчас Барса не наш прямой конкурент в Ла Лиге

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями насчет борьбы за титул чемпиона Испании в текущем сезоне.

"Сейчас "Барса" не наш прямой конкурент, потому что есть другие команды ближе к нам. Но у них есть потенциал для роста.

Будь я тренером "Барселоны", сказал бы то же, что и Хави", – сказал итальянец.

На данный момент "сливочные" лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, в свою очередь "сине-гранатовые" идут на 8-м месте.

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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