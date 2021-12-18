Кавани может оказаться в испанском гранде

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани близок к тому, чтобы уйти из клуба в январе. У футболиста есть предложение от "Барселоны".

Скорее всего, контракт будет краткосрочным, рассчитанным на полгода – до 30 июня. Также известно, что ранее у Кавани было предложение от "Бока Хуниорс", но игрок его отклонил.

В текущем сезоне уругвайский нападающий провел 8 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 1 гол.