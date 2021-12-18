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Кавани может оказаться в испанском гранде

Испания
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Кавани может оказаться в испанском гранде

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани близок к тому, чтобы уйти из клуба в январе. У футболиста есть предложение от "Барселоны".

Скорее всего, контракт будет краткосрочным, рассчитанным на полгода – до 30 июня. Также известно, что ранее у Кавани было предложение от "Бока Хуниорс", но игрок его отклонил.

В текущем сезоне уругвайский нападающий провел 8 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 1 гол.

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В статье: Эдинсон Кавани Барселона Манчестер Юнайтед
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
18.12.2021 в 17:54
Почему на пол года? Какой тогда смысл? Шо за бред вы несёте? Может в аренду на пол года? Дебилы блъ..
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