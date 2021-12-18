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Кавани может оказаться в испанском гранде
Неплохой вариант
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани близок к тому, чтобы уйти из клуба в январе. У футболиста есть предложение от "Барселоны".
Скорее всего, контракт будет краткосрочным, рассчитанным на полгода – до 30 июня. Также известно, что ранее у Кавани было предложение от "Бока Хуниорс", но игрок его отклонил.
В текущем сезоне уругвайский нападающий провел 8 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 1 гол.
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Источник:Marca
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
18.12.2021 в 17:54
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