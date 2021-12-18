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Дембеле разозлил руководство Барсы из-за того, что не посетил церемонию Агуэро
Неуважительное поведение француза
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В среду, 15-го декабря экс-форвард "Барселоны" и лучший бомбардир в истории "Манчестер Сити" Серхио Агуэро на "Камп Ноу" объявил о завершении карьеры.
Испанское издание Diario Sport сообщает, что вингер каталонцев Усман Дембеле не посетил прощальную церемонию аргентинца, чем вызвал гнев руководства "блауграны".
В нынешнем сезоне Ла Лиги 24-летний француз принял участие всего лишь в 3-х матчах, результативными действиями не отметился.
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Источник:Diario Sport
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