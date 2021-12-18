Примера. Райо уже в ТОП-4, Жерар Морено поднимает Субмарину со дна

"Райо Вальекано" ворвался в зону Лиги чемпионов - это не сезон, а какая-то фантастика для новичка элиты, который остается самой надежной "домашней" командой Ла Лиги.

Свою восьмую победу на "Вальекасе" "Райо" одержал в доминирующем стиле. "Алавес" был обескуражен высоким темпом и прекрасной комбинационной работой - прежде всего, от Оскара Трехо и Альваро Гарсии.

Эта парочка и соорудила первый гол - Трехо отдал вразрез, Альваро удобно прострелил, а Гвардиоле оставалось только подставить ногу.

Второй мяч последовал уже через 7 минут - на сей раз бесподобный Трехо с угла поля навесил точно на голову Катены, который продавил сразу двоих оппонентов.

8 - Óscar Trejo is the Rayo Vallecano player to have delivered the most assists in a single campaign in LaLiga in the 21st Century (8). History. pic.twitter.com/C0OtxAgSAo — OptaJose (@OptaJose) December 18, 2021

Альваро Гарсия мог забивать третий, но попал в каркас, а вскоре после этого еще и получил растяжение - наверное, единственная плохая новость для Андони Ираолы сегодня. В остальном его команда была великолепна и во втором тайме, даже снизив обороты, не позволила "Алавесу" вернуться в игру. Шанс Эдгара Мендеса в контратаке - все, на что наиграли гости.

В таблице у "Райо Вальекано" уже 30 очков - и это 4-е место. У "Алавеса" в копилке лишь 15 баллов и он располагается там, где летом все ждали увидеть "Райо" - 17-й.

18-й тур. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Алавес" - 2:0

Голы: Гвардиола, 19, Катена, 26

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Сисс, 87), Валентин - Паласон (Фалькао, 87), Трехо (Унаи Лопес, 76), Альваро Гарсия (Бебе, 43) - Гвардиола (Нтека, 76)

"Алавес": Пачеко - Падилья (Цирля, 76), Альберто Родригес, Лагуардия, Дуарте - Лум - де ла Фуэнте (Силла, 61), Понс (Ману Гарсия, 61), Мойя (Эдгар Мендес, 54), Риоха (Пеллистри, 76) - Хоселу

Предупреждения: Трехо, 10 - Дуарте, 24, Альберто Родригес, 70

Четвертое кряду поражение для "Реал Сосьедада", который еще совсем недавно возглавлял таблицу. Кризис настиг басков внезапно и мощно.

Ну а "Желтая Субмарина" наоборот поднимается со дна. Еще бы - вернулся в строй после нескольких травм ее лидер Жерар Морено, который решает практически всегда, когда появляется на поле.

Так-то матч получился довольно равным, особенно первый тайм. Обе команды создали по два голевых момента, из которых реализовали ровно половину - за "Ла Реал" эффектным обводящим ударом отличился Исак, а у "Вильярреала" Морено ответил после навеса с углового.

В начале второй половины басков сильно подвел их капитан Оярсабаль, который совершенно потерял голову и прямой ногой въехал в юниора "Подводников" Пино - в эру VAR это железобетонная красная.

18 - Gerard Moreno ???????? has scored 18 goals in #LaLiga 2021, more than any other Spanish player in the Top 5 European Leagues this calendar year (3,25 more than his xG ratio). Instinct@VillarrealCFen #RealSociedadVillarreal pic.twitter.com/vCwVKfN4RZ — OptaJose (@OptaJose) December 18, 2021

После этого "Сосьедад" уже больше выживал, а "Вильярреал" кружил, выискивая способы добить жертву. Думали-думали "Подводники" и не придумали ничего нового - все тот же угловой, все тот же Морено. "Ла Реал" не сделал никаких выводов после первого раза.

Серлот мог спасти своих , но уже по привычке пробил прямо в голкипера с пяти метров под занавес игры. Гол Чуквезе в пустые - на его совести. Забей тогда норвежец - концовка была бы иной.

В таблице благодаря победе команда Унаи Эмери поднялась уже на 10-е место с 22 очками. Еще пару недель - и Морено затащит "Вильярреал" в зону ЛЕ, вот увидите. Ну а "Сосьедаду" стоит задуматься - несмотря на текущее 6-е место с 29 очками, дела у него ужасны.

18-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" - 1:3

Голы: Исак, 32 - Жерар Морено, 38, 68, Чуквезе, 90+5

"Реал Сосьедад": Райан - Сальдуа, Субельдия (Серлот, 82), Ле Норман, Муньос (Рико, 82) - Янузай (Порту, 52), Субименди, Мерино (Элустондо, 65), Оярсабаль - Давид Сильва (Барренечеа, 53), Исак

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 61) - Пино (Чуквезе, 61), Капу (Иборра, 90+2), Парехо, Альберто Морено (Тригейрос, 82) - Жерар Морено, Дья (Мой Гомес, 82)

Предупреждения: Мерино, 43, Сальдуа, 88 - Эступиньян, 26, Пау Торрес, 44, Парехо, 81

Удаление: Оярсабаль, 49