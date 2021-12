Примера. Райо уже в ТОП-4, Жерар Морено поднимает Субмарину со дна

"Райо Вальекано" ворвался в зону Лиги чемпионов - это не сезон, а какая-то фантастика для новичка элиты, который остается самой надежной "домашней" командой Ла Лиги.

Свою восьмую победу на "Вальекасе" "Райо" одержал в доминирующем стиле. "Алавес" был обескуражен высоким темпом и прекрасной комбинационной работой - прежде всего, от Оскара Трехо и Альваро Гарсии.

Эта парочка и соорудила первый гол - Трехо отдал вразрез, Альваро удобно прострелил, а Гвардиоле оставалось только подставить ногу.

Второй мяч последовал уже через 7 минут - на сей раз бесподобный Трехо с угла поля навесил точно на голову Катены, который продавил сразу двоих оппонентов.

8 - Óscar Trejo is the Rayo Vallecano player to have delivered the most assists in a single campaign in LaLiga in the 21st Century (8). History. pic.twitter.com/C0OtxAgSAo

Альваро Гарсия мог забивать третий, но попал в каркас, а вскоре после этого еще и получил растяжение - наверное, единственная плохая новость для Андони Ираолы сегодня. В остальном его команда была великолепна и во втором тайме, даже снизив обороты, не позволила "Алавесу" вернуться в игру. Шанс Эдгара Мендеса в контратаке - все, на что наиграли гости.

В таблице у "Райо Вальекано" уже 30 очков - и это 4-е место. У "Алавеса" в копилке лишь 15 баллов и он располагается там, где летом все ждали увидеть "Райо" - 17-й.

18-й тур. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Алавес" - 2:0

Голы: Гвардиола, 19, Катена, 26

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Сисс, 87), Валентин - Паласон (Фалькао, 87), Трехо (Унаи Лопес, 76), Альваро Гарсия (Бебе, 43) - Гвардиола (Нтека, 76)

"Алавес": Пачеко - Падилья (Цирля, 76), Альберто Родригес, Лагуардия, Дуарте - Лум - де ла Фуэнте (Силла, 61), Понс (Ману Гарсия, 61), Мойя (Эдгар Мендес, 54), Риоха (Пеллистри, 76) - Хоселу

Предупреждения: Трехо, 10 - Дуарте, 24, Альберто Родригес, 70

Четвертое кряду поражение для "Реал Сосьедада", который еще совсем недавно возглавлял таблицу. Кризис настиг басков внезапно и мощно.

Ну а "Желтая Субмарина" наоборот поднимается со дна. Еще бы - вернулся в строй после нескольких травм ее лидер Жерар Морено, который решает практически всегда, когда появляется на поле.

Так-то матч получился довольно равным, особенно первый тайм. Обе команды создали по два голевых момента, из которых реализовали ровно половину - за "Ла Реал" эффектным обводящим ударом отличился Исак, а у "Вильярреала" Морено ответил после навеса с углового.

В начале второй половины басков сильно подвел их капитан Оярсабаль, который совершенно потерял голову и прямой ногой въехал в юниора "Подводников" Пино - в эру VAR это железобетонная красная.

18 - Gerard Moreno ???????? has scored 18 goals in #LaLiga 2021, more than any other Spanish player in the Top 5 European Leagues this calendar year (3,25 more than his xG ratio). Instinct@VillarrealCFen #RealSociedadVillarreal pic.twitter.com/vCwVKfN4RZ