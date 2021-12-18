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Гави забил первый гол за Барсу и опередил Месси по показателю возраста

Испания
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Также впервые за каталонцев забил Жуджла

Гави забил первый гол за Барсу и опередил Месси по показателю возраста

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" дома побеждает "Эльче" (2:0 - второй тайм).

Второй гол в этом поединке записал на свой счет юный полузащитник Гави - этот забитый мяч стал дебютным для полузащитника в футболке "блауграны". Это удалось Гави в возрасте 17 лет и 135 дней - в меньшем возрасте за "Барсу" первым голом отмечались только Ансу Фати (16 лет и 304 дня) и Боян Кркич (17 лет и 53 дня).

Примечательно, что по этому показателю Гави опередил легендарного для "сине-гранатовых" Лео Месси - аргентинец впервые забил за "Барселону" в возрасте 17 лет и 331 дня.

Первый же гол в этой игре на счету у Феррана Жуджла, для него этот мяч также стал дебютным за каталонцев.

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В статье: Барселона Эльче Гави
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