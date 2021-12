Примера. Барселона - Эльче 3:2. Обороны по-прежнему нет, зато Гави прекрасен

Если не побеждать дома "Эльче", то кого и где вообще побеждать? Понятно, что куча травм, состав почти детский, но все же "Барса" - это "Барса". Надо держать марку.

Сегодня детсад Хави справился, хотя и нервничал страшно. Как и неделю назад, у "Кулес" случился сбой во втором тайме, но усилиями воли они таки забили третий и решающий гол.

Первый тайм - ну чисто каталонское доминирование. "Эльче" и на поле не было видно. Ферран Ютгла, юный центрфорвард сине-гранатовых, открыл счет головой после подачи с углового - нетипичный гол для "Барсы".

4 - Gavi ???????? is the fourth player born in 2000 or later to score for @FCBarcelona in @LaLigaEN this season, after Ansu Fati ???????? (3), Nico González ???????? (1) and Ez Abde ???????? (1), the most of any team in the competition in 2021/22. Premiere. pic.twitter.com/BGdJPlj99S