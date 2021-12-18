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Примера. Барселона - Эльче 3:2. Обороны по-прежнему нет, зато Гави прекрасен

Испания
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(1 голосов)

Выстрадали

Примера. Барселона - Эльче 3:2. Обороны по-прежнему нет, зато Гави прекрасен

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Если не побеждать дома "Эльче", то кого и где вообще побеждать? Понятно, что куча травм, состав почти детский, но все же "Барса" - это "Барса". Надо держать марку.

Сегодня детсад Хави справился, хотя и нервничал страшно. Как и неделю назад, у "Кулес" случился сбой во втором тайме, но усилиями воли они таки забили третий и решающий гол.

Первый тайм - ну чисто каталонское доминирование. "Эльче" и на поле не было видно. Ферран Ютгла, юный центрфорвард сине-гранатовых, открыл счет головой после подачи с углового - нетипичный гол для "Барсы".

Второй мяч - результат идеально выполненного сольного прохода Гави, который расшатал в одиночку всю защиту и пальнул под штангу.

Очень понравился Эззальзули слева - его проходы и пасы чудом не конвертировались в голы, дважды защитники "Эльче" выносили мяч из пустых ворот, когда вратарь уже был отыгран.

То есть, с атакой даже у детско-юношеской "Барсы" все прилично. Зато оборона - полный швах. Еще в первом тайме Роко расстреливал ворота после банального навеса со штрафного, но выше. Моренте и Милья после перерыва не были так расточительны - и один, и второй воспользовались грубейшими позиционными ошибками защитников "Барсы", которых в обоих голевых эпизодов и близко не наблюдалось рядом с бьющими. Хави, что это?

Хорошо хоть Гави с Нико не поддались всеобщей апатии, как было в Памплоне неделю назад, а собрались на концовку - общими усилиями они организовали красивый и, наверное, логичный третий гол. "Барса" его заслужила.

Серия без побед прервана, что наверняка порадует сине-гранатовых - им теперь не до жиру. В таблице команда Хави 7-я с 27 очками - не так и плохо, учитывая обстоятельства. У "Эльче" 15 баллов и 16-я позиция.

18-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эльче" - 3:2

Голы: Ютгла, 16, Гави, 19, Нико Гонсалес, 85 - Моренте, 62, Милья, 63

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Эрик Гарсия, Ленгле - де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Альба - Дембеле, Ютгла (Нико Гонсалес, 62), Эззальзули (Бальде, 89)

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83) - Хосан (Моренте, 46), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Фидель (Милья, 60) - Лукас Перес, Бойе

Предупреждения: Эрик Гарсия, 79 - Милья, 71, Гумбау, 77, Роко, 86

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В статье: Барселона Эльче Гави
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Комментарии (4)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2021 в 21:35
Перемогли, але радості не багато від цього… Насамперед питання до тренера: як так від матчу до матчу можна втрачати значну перевагу? Заміни здивували сильно. Зняти Де йонга, а лишити Дембеле… Це ж бігунок тупий, ефективності дуже мало, понтів більше і виєбонів, в боротьбу не йде, стиків уникає, після його обрізки другий гол забивали. Дає надію перспективна молодь, але роботи не початий край, особливо зі складом !
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йоперний театр (Наш футбол)
18.12.2021 в 21:34
Це вже несмішно. Щось потрібно робити з тим захистом.
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Spokoyno (Київ)
18.12.2021 в 21:29
Дійсно показали у першому таймі барселонівський клас утім лише на Ельче А так серед плюсів лише гол Ґаві і те що маючи ВЕЛЕЧЕЗНУ перевагу все ж таки вибороли перемогу! У виправдання лише те, що Барса в міжсезоння втратила своїх головних зірок, а по ходу сезону "забила лазарет" Грали "невідомі" широкому загалу.
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Барселиниус (землянин)
18.12.2021 в 21:29
Героическая победа дома над аутсайдером. А ведь могли и проиграть.
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