Примера. Барселона - Эльче 3:2. Обороны по-прежнему нет, зато Гави прекрасен

Если не побеждать дома "Эльче", то кого и где вообще побеждать? Понятно, что куча травм, состав почти детский, но все же "Барса" - это "Барса". Надо держать марку.

Сегодня детсад Хави справился, хотя и нервничал страшно. Как и неделю назад, у "Кулес" случился сбой во втором тайме, но усилиями воли они таки забили третий и решающий гол.

Первый тайм - ну чисто каталонское доминирование. "Эльче" и на поле не было видно. Ферран Ютгла, юный центрфорвард сине-гранатовых, открыл счет головой после подачи с углового - нетипичный гол для "Барсы".

4 - Gavi ???????? is the fourth player born in 2000 or later to score for @FCBarcelona in @LaLigaEN this season, after Ansu Fati ???????? (3), Nico González ???????? (1) and Ez Abde ???????? (1), the most of any team in the competition in 2021/22. Premiere. pic.twitter.com/BGdJPlj99S — OptaJose (@OptaJose) December 18, 2021

Второй мяч - результат идеально выполненного сольного прохода Гави, который расшатал в одиночку всю защиту и пальнул под штангу.

Очень понравился Эззальзули слева - его проходы и пасы чудом не конвертировались в голы, дважды защитники "Эльче" выносили мяч из пустых ворот, когда вратарь уже был отыгран.

То есть, с атакой даже у детско-юношеской "Барсы" все прилично. Зато оборона - полный швах. Еще в первом тайме Роко расстреливал ворота после банального навеса со штрафного, но выше. Моренте и Милья после перерыва не были так расточительны - и один, и второй воспользовались грубейшими позиционными ошибками защитников "Барсы", которых в обоих голевых эпизодов и близко не наблюдалось рядом с бьющими. Хави, что это?

Хорошо хоть Гави с Нико не поддались всеобщей апатии, как было в Памплоне неделю назад, а собрались на концовку - общими усилиями они организовали красивый и, наверное, логичный третий гол. "Барса" его заслужила.

0 - @FCBarcelona have played 22 #LaLiga games at home against Elche without losing any of them (W15 D7), more than against any other opponent on home soil without defeat in the competition. Favourite#BarcelonaElche pic.twitter.com/cGYWr2RZ9d — OptaJose (@OptaJose) December 18, 2021

Серия без побед прервана, что наверняка порадует сине-гранатовых - им теперь не до жиру. В таблице команда Хави 7-я с 27 очками - не так и плохо, учитывая обстоятельства. У "Эльче" 15 баллов и 16-я позиция.

18-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эльче" - 3:2

Голы: Ютгла, 16, Гави, 19, Нико Гонсалес, 85 - Моренте, 62, Милья, 63

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Эрик Гарсия, Ленгле - де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Альба - Дембеле, Ютгла (Нико Гонсалес, 62), Эззальзули (Бальде, 89)

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83) - Хосан (Моренте, 46), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Фидель (Милья, 60) - Лукас Перес, Бойе

Предупреждения: Эрик Гарсия, 79 - Милья, 71, Гумбау, 77, Роко, 86