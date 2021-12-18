Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Меня не было в Ла Лиге шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет
Коуч "сине-гранатовых" высказался после домашней победы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал
"В ситуации, в которой мы сейчас находимся, эти три очка на вес золота. Думаю, "Барса" сегодня была хороша.
Меня не было в Ла Лиге шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет и дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала свое превосходство, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.
Игра Гави потрясает. Он в свои 17 лет уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он устраивает настоящее шоу. Наблюдать за ним – одно удовольствие. Он часть великолепного поколения – Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абде Эззальзули, Рональд Араухо... С такими игроками "Барсу" в будущем ждет успех", – рассказал Хави.
Популярное сейчас
- Московские Химки близки к трансферу форварда киевского Динамо
- Два клуба из Европы заинтересованы в подписании защитника Днепра-1
- Серия А. Аталанта - Рома 1:4. Вот так бывает
- Фернандо Редондо и дорогая цена Галактикос: Перес возвысил Реал, предав его лучшего полузащитника
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата