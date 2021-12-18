  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави: Меня не было в Ла Лиге шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави: Меня не было в Ла Лиге шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет

Испания
(2 голосов)

Коуч "сине-гранатовых" высказался после домашней победы

Хави: Меня не было в Ла Лиге шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Эльче" в матче 18-го тура испанской Ла Лиги.

"В ситуации, в которой мы сейчас находимся, эти три очка на вес золота. Думаю, "Барса" сегодня была хороша.

Меня не было в Ла Лиге шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет и дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала свое превосходство, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.

Игра Гави потрясает. Он в свои 17 лет уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он устраивает настоящее шоу. Наблюдать за ним – одно удовольствие. Он часть великолепного поколения – Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абде Эззальзули, Рональд Араухо... С такими игроками "Барсу" в будущем ждет успех", – рассказал Хави.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави Эльче
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...