Хави: Меня не было в Ла Лиге шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Эльче" в матче 18-го тура испанской Ла Лиги.

"В ситуации, в которой мы сейчас находимся, эти три очка на вес золота. Думаю, "Барса" сегодня была хороша.

Меня не было в Ла Лиге шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет и дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала свое превосходство, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.

Игра Гави потрясает. Он в свои 17 лет уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он устраивает настоящее шоу. Наблюдать за ним – одно удовольствие. Он часть великолепного поколения – Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абде Эззальзули, Рональд Араухо... С такими игроками "Барсу" в будущем ждет успех", – рассказал Хави.