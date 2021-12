Примера. Севилья - Атлетико 2:1. Третье кряду поражение чемпиона

"Атлетико" и "Севилья" играют в такой футбол, что было бы наивно ожидать от них атакующего пиршества. Как и ожидалось, матч получился полным стыков, фолов, борьбы, но не моментов.

Ну, хоть начали красиво. Удар, удавшийся Ивану Ракитичу, украсил бы любой финал чемпионата мира - так попасть с 28 метров может лишь большой мастер, у Облака не было ни шанса.

"Атлетико" перехватил инициативу ближе к середине тайма, но опять же без острых решений. Вся активность "Матрасников" сводилась к нервному держанию мяча метрах в 30-35 от ворот и неопасных подачах в штрафную, где Суарес проиграл вообще все Кунде и Карлосу.

7 - Luis Suárez have played seven consecutive games without scoring in all competitions, his worst streak since his arrival to Spain in summer 2014. Drought. pic.twitter.com/gUxvfRDR0S

По-хорошему, команде Диего Симеоне повезло сравнять счет - на помощь пришел угловой Лемара на голову Фелипе. Так-то на гол ничего не намекало.

Добавьте сюда еще две травмы у Монтьеля и Льоренте - и вот такой вышел первый тайм.

Вторая половина новых красок игре не прибавила. Команды продолжали бороться, осторожничать, а про удары и, тем более, голы речь не шла. Типичная ничейная игра - вы таких точно видели миллион. И все же "Севилья" умудрилась взять три очка. Уже в самой концовке три подряд выигранных единоборства после углового позволили Окампосу расстрелять ворота с близкого расстояния.

6 - Only Cádiz (7) have dropped more points with goals conceded in the last five minutes of their games in LaLiga this season than Atlético de Madrid (6, as many as Granada & Mallorca). Mentality. pic.twitter.com/VVUMw801LJ