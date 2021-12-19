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Примера. Севилья - Атлетико 2:1. Третье кряду поражение чемпиона

Испания
(1 голосов)

Команда Симеоне вновь провалила концовку

Примера. Севилья - Атлетико 2:1. Третье кряду поражение чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" и "Севилья" играют в такой футбол, что было бы наивно ожидать от них атакующего пиршества. Как и ожидалось, матч получился полным стыков, фолов, борьбы, но не моментов.

Ну, хоть начали красиво. Удар, удавшийся Ивану Ракитичу, украсил бы любой финал чемпионата мира - так попасть с 28 метров может лишь большой мастер, у Облака не было ни шанса.

"Атлетико" перехватил инициативу ближе к середине тайма, но опять же без острых решений. Вся активность "Матрасников" сводилась к нервному держанию мяча метрах в 30-35 от ворот и неопасных подачах в штрафную, где Суарес проиграл вообще все Кунде и Карлосу.

По-хорошему, команде Диего Симеоне повезло сравнять счет - на помощь пришел угловой Лемара на голову Фелипе. Так-то на гол ничего не намекало.

Добавьте сюда еще две травмы у Монтьеля и Льоренте - и вот такой вышел первый тайм.

Вторая половина новых красок игре не прибавила. Команды продолжали бороться, осторожничать, а про удары и, тем более, голы речь не шла. Типичная ничейная игра - вы таких точно видели миллион. И все же "Севилья" умудрилась взять три очка. Уже в самой концовке три подряд выигранных единоборства после углового позволили Окампосу расстрелять ворота с близкого расстояния.

Не тот нынче "Атлетико", не тот Симеоне. Три подряд поражения в Ла Лиге - когда такое было? В таблице "Матрасники" аж 5-е с 29 очками. У "Севильи" же 37 баллов и твердая вторая строчка. Ее, наверное, не стоит называть конкурентом "Реала", но в статусе второй силы сезона "Нервион" уже закрепился прочно.

18-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Ракитич, 7, Окампос, 88 - Фелипе, 33

"Севилья": Буну - Монтьель (Гудель, 29), Кунде, Диего Карлос, Рекик - Жордан (Акунья, 54, Аугустинсон, 85), Дилейни, Ракитич - Окампос, Ромеро (Рафа Мир, 54), Папу Гомес (Мунир, 84)

"Атлетико": Облак - Фелипе, Кондогбья, Эрмосо - Коке - Трипьер, Льоренте (де Пауль, 40), Лемар, Карраско - Корреа (Феликс, 46), Суарес (Матеус Кунья, 57)

Предупреждения: Рекик, 66, Папу Гомес, 68, Монтьель, 70 - Матеус Кунья, 90+5

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В статье: Атлетико (Мадрид) Севилья
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Комментарии (7)
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NORDOS
19.12.2021 в 00:21
я вболівав за нічєйкуале і так піде
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Барселиниус (землянин)
19.12.2021 в 00:43
Одна ничья Реала и очко у вас жим-жим будет.
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Барселиниус (землянин)
19.12.2021 в 00:05
Вот вы всё с Барсы смеётесь, а с Атлетико посмеяться не хотите? Всего в двух очках от Барсы. И это чемпион. И деньги есть. И травмированных почти нет. И Тренер у них есть.
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Барселиниус (землянин)
19.12.2021 в 00:14
И защита у них есть. И Облак есть. И Суарес с Гризманом. Ну, чего не смеёмся? Где гомерический хохот?
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NORDOS
19.12.2021 в 00:23
кодло барселонське захопило і отлєтіко. тепер команди йдуть разом а два фізрука-мотіватора не можуть нічо вдіяти хаві навіть признався що тактичні схеми суперників застають його врасплох такі така не діє
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Барселиниус (землянин)
19.12.2021 в 00:46
Физруки дважды чемпионами Испании не становятся.
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NORDOS
19.12.2021 в 00:58
випадковий чемпіон
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