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Барселона хочет подписать новый контракт с Гави

Испания
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Игрок нужен клубу

Барселона хочет подписать новый контракт с Гави

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Молодой полузащитник "Барселоны" Гави может продлить контракт с каталонским клубом в ближайшее время. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Блауграна" предложит своему 17-летнему воспитаннику новый контракт сроком на пять лет. Отметим, что действующее соглашение испанца рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Гави забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за "Барселону". Его цена составляет 25 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

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В статье: Барселона Хави Гави
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Источник:
FabrizioRomano

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