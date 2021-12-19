Барселона хочет подписать новый контракт с Гави

Молодой полузащитник "Барселоны" Гави может продлить контракт с каталонским клубом в ближайшее время. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Блауграна" предложит своему 17-летнему воспитаннику новый контракт сроком на пять лет. Отметим, что действующее соглашение испанца рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Гави забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за "Барселону". Его цена составляет 25 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.