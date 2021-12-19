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Реал предложит Винисиусу долгосрочный контракт
Клуб заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с бразильцем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бразильский фланговый поузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может в скором времени продлить контракт со "сливочными".
Мадридский клуб работает над пролонгацией соглашения с бразильцем до 2027 года. Нынешний его контракт действует лишь до 2024 года.
В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус Жуниор провел 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Источник:Nico Schira
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