  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал предложит Винисиусу долгосрочный контракт
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал предложит Винисиусу долгосрочный контракт

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Клуб заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с бразильцем

Реал предложит Винисиусу долгосрочный контракт

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бразильский фланговый поузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может в скором времени продлить контракт со "сливочными".

Мадридский клуб работает над пролонгацией соглашения с бразильцем до 2027 года. Нынешний его контракт действует лишь до 2024 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус Жуниор провел 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nico Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...