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Форвард Гранады стал самым возрастным автором хет-трика в истории ТОП-5 лиг

Испания
Обновлено
(4 голосов)

39 лет и 241 день

Форвард Гранады стал самым возрастным автором хет-трика в истории ТОП-5 лиг

Opta / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Гранада" дома разгромила "Мальорку" - 4:1.

Наибольший вклад в победу внес форвард хозяев Хорхе Молина - нападающий оформил хет-трик. Таким образом, испанец в возрасте 39 лет и 241 день стал самым возрастным автором трех забитых мячей в одном матче за всю историю ТОП-5 европейских лиг.

В список самых возрастных игроков, которым удавалось поразить ворота соперника трижды за одну игру, также входят Тедди Шерингем (37 лет 146 дней), Родриго Паласио (39 лет 86 дней), Тони Каскарино (37 лет 31 день) и Клаудио Писарро (37 лет 151 день).

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В статье: Гранада Мальорка (Пальма-де-Мальорка) Хосе Молина
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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
19.12.2021 в 19:10
Сєля читає,і з горя ще половинку гранчака лигає.
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Arni-86 (Одесса)
19.12.2021 в 18:33
Не знал что Гранада и Мальорка играет в чемпионате Германии. Что вы там курите? Хоть иногда читайте сами что пишите В матче 18-го тура чемпионата Германии "Гранада" дома разгромила "Мальорку" - 4:1.
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