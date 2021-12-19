Хет-трик почти в 40 лет в ТОП-чемпионате - ВИДЕО подвига Хорхе Молины

Хорхе Молина никогда не был звездой на уровне чемпионата Испании, но в воскресенье, 18 декабря, вписал свое имя в историю европейского футбола. Он стал старейшим игроком, которому удавалось оформить хет-трик в топ-5 сильнейших чемпионатов Европы. В возрасте 39 лет и 241 дня Молина, ныне форвард "Гранады", забил три гола в ворота "Мальорки". Что интересно, первый мяч он провел на 20-й минуте, а последний – на 90+1, после чего был заменен под аплодисменты трибун.

Хорхе Молина, кроме "Гранады", играл за "Эльче", "Бетис" и "Хетафе". На его счету 123 гола в высшем и втором по рангу дивизионах чемпионата Испании. В нынешнем сезоне он отличился уже шестью забитыми мячами. "Гранада" находится на 15-м месте в турнирной таблице.

Вашему вниманию видео, как Хорхе Молина забил три мяча в матче "Гранады" против "Мальорки".