Все ради семьи. Эден Азар не хочет уходить из Реала

30-летний полузащитник "Реала" Эден Азар не намерен покидать мадридский клуб в зимнее трансферное окно.

Бельгиец не спешит со сменой команды из-за беременности своей супруги и поэтому не хочет переезжать в другой клуб этой зимой. В связи с этим футболист рассчитывает, что "сливочные" пойдут ему навстречу и не станут продавать его в предстоящее трансферное окно, сообщает AS.

Отметим, Азар стал игроком "Реала" летом 2019 года, перейдя из "Челси" за 115 млн евро. Сейчас футболист оценивается всего в 25 млн евро.

В текущем сезоне Эден провел 13 матчей за "сливочных" во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в подписании бельгийца заинтересован "Вест Хэм".