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Все ради семьи. Эден Азар не хочет уходить из Реала
Бельгиец нашел причину, чтобы не уходить из мадридского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
30-летний полузащитник "Реала" Эден Азар не намерен покидать мадридский клуб в зимнее трансферное окно.
Бельгиец не спешит со сменой команды из-за беременности своей супруги и поэтому не хочет переезжать в другой клуб этой зимой. В связи с этим футболист рассчитывает, что "сливочные" пойдут ему навстречу и не станут продавать его в предстоящее трансферное окно, сообщает AS.
Отметим, Азар стал игроком "Реала" летом 2019 года, перейдя из "Челси" за 115 млн евро. Сейчас футболист оценивается всего в 25 млн евро.
В текущем сезоне Эден провел 13 матчей за "сливочных" во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что в подписании бельгийца заинтересован "Вест Хэм".
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