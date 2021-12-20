Примера. Леванте - Валенсия 3:4. Лягушки дали бой, но Гедеш и Солер слишком сильны

Дерби Валенсии прошло зрелищно, но без сенсаций. У "Леванте", кто забыл, еще нет побед в текущем чемпионате. Сегодня их не прибавилось.

Хотя стартовали "Лягушки" мощно - в середине первого тайма уже вели 2:0! Как обычно, "Валенсию" под монастырь подвел Муктар Диахаби, который сперва сыграл рукой в штрафной, привезя пенальти, а затем не успел вернуться в защиту после стандарта у чужих ворот.

Мог Диахаби претендовать и на хет-трик из результативных ошибок, но его срезка в собственные ворота чуть-чуть разминулась с дальней штангой.

Пока Муктар феерил, остальные "Летучие мыши" стояли, как завороженные. Из летаргического сна их вывел блестящий дальний удар с левой от Гедеша перед перерывом - так счет стал 2:1.

3 - Gonçalo Guedes ???????? has been directly involved in three goals in the same game for @valenciacf_en for the second time in all competitions (two goals and an assist), after October 2017 against Sevilla (two and one). Stellar. pic.twitter.com/LSNGpdto9q — OptaJose (@OptaJose) December 20, 2021

Ну а во втором тайме на поле вышла та "Валенсия", которую все ожидали увидеть со старта - собранная, сыгранная, уверенная в себе и в меру агрессивная. Итог для "Леванте" был предсказуем - он быстренько пропустил второй с пенальти, а на 72-й минуте уже оказался в роли отстающего, забыв в собственной штрафной Карлоса Солера. Хав сборной Испании такого не прощает.

Четвертый гол, который издевательски забил Гедеш, еще раз показал разницу в классе между командами. "Леванте" еще раз взбрыкнул в концовке, но было поздно. В таблице у "Лягушек" остается 8 очков.

"Валенсия" же сегодня в 10-й раз в истории клуба выиграла матч Примеры, в котором проигрывала с разницей в два гола - своеобразный юбилей. В таблице "Лос Чес" сейчас 7-е с 28 баллами.

0 - Levante are just the third team to fail to win any of their opening 17 games in a single LaLiga campaign, after Logroñés in 1994-95 and Sporting de Gijón in 1997-98. Defiance. pic.twitter.com/xzZABzUON8 — OptaJose (@OptaJose) December 20, 2021

18-й тур. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Валенсия" - 3:4

Голы: Кампанья, 21, Марти, 24, Барди, 90+1 - Гедеш, 44, 85, Солер, 50 (с пенальти), 72

"Леванте": Карденас - Пубиль, Везу, Дуарте, Клерк - де Фрутос (Кантеро, 86), Кампанья, Пепелу (Мелеро, 56), Моралес (Сольдадо, 77) - Марти, Дани Гомес (Барди, 77)

"Валенсия": Силлессен - Пиччини (Ирансо, 72), Диахаби, Гильямон, Гайя - Элдер Кошта, Солер, Рачич, Черышев (Маркос Андре, 60) - Гедеш, Дуро

Предупреждения: Пепелу, 23, Моралес, 58, Сольдадо, 90 - Диахаби, 20, Рачич, 60, Ирансо, 80, Элдер Кошта, 88