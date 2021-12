Примера. Леванте - Валенсия 3:4. Лягушки дали бой, но Гедеш и Солер слишком сильны

Дерби Валенсии прошло зрелищно, но без сенсаций. У "Леванте", кто забыл, еще нет побед в текущем чемпионате. Сегодня их не прибавилось.

Хотя стартовали "Лягушки" мощно - в середине первого тайма уже вели 2:0! Как обычно, "Валенсию" под монастырь подвел Муктар Диахаби, который сперва сыграл рукой в штрафной, привезя пенальти, а затем не успел вернуться в защиту после стандарта у чужих ворот.

Мог Диахаби претендовать и на хет-трик из результативных ошибок, но его срезка в собственные ворота чуть-чуть разминулась с дальней штангой.

Пока Муктар феерил, остальные "Летучие мыши" стояли, как завороженные. Из летаргического сна их вывел блестящий дальний удар с левой от Гедеша перед перерывом - так счет стал 2:1.

3 - Gonçalo Guedes ???????? has been directly involved in three goals in the same game for @valenciacf_en for the second time in all competitions (two goals and an assist), after October 2017 against Sevilla (two and one). Stellar. pic.twitter.com/LSNGpdto9q