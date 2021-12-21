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У Барселоны нет денег, чтобы выкупить австрийского таланта. Парень рискует засесть в резерв
Придется рассчитывать на воспитанников Ла Масии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний австриец Юсуф Демир считается одним из самых многообещающих игроков своего поколения. Летом "Барселона" взяла его в аренду у венского "Рапида" с правом выкупа. Клаусула - 10 миллионов евро - выглядит не такой уж большой. Но не в случае с "Барсой" – каталонский клуб, как известно, пытается побороть свои экономические проблемы. И такой суммы у него сейчас попросту нет.
Ситуацию усугубляет тот факт, что по условиям аренды "Барселона" будет обязана выкупить Демира, если тот в течение сезона сыграет в десяти матчах. Сейчас у него уже 9 выходов на поле в составе первой команды. "Барселона" уже просит "Рапид" отменить пункт в соглашении об обязательном выкупе, в противном случае Юсуф рискует сесть на скамейку запасных до конца сезона.
Как сообщает Sky Sports, ситуацией может воспользоваться один из клубов Бундеслиги. По крайней мере, сам Юсуф Демир, если не удастся остаться в "Барселоне", не прочь продолжить карьеру в чемпионате Германии.
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