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У Барселоны нет денег, чтобы выкупить австрийского таланта. Парень рискует засесть в резерв

Испания
(1 голосов)

Придется рассчитывать на воспитанников Ла Масии

У Барселоны нет денег, чтобы выкупить австрийского таланта. Парень рискует засесть в резерв

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

18-летний австриец Юсуф Демир считается одним из самых многообещающих игроков своего поколения. Летом "Барселона" взяла его в аренду у венского "Рапида" с правом выкупа. Клаусула - 10 миллионов евро - выглядит не такой уж большой. Но не в случае с "Барсой" – каталонский клуб, как известно, пытается побороть свои экономические проблемы. И такой суммы у него сейчас попросту нет.

Ситуацию усугубляет тот факт, что по условиям аренды "Барселона" будет обязана выкупить Демира, если тот в течение сезона сыграет в десяти матчах. Сейчас у него уже 9 выходов на поле в составе первой команды. "Барселона" уже просит "Рапид" отменить пункт в соглашении об обязательном выкупе, в противном случае Юсуф рискует сесть на скамейку запасных до конца сезона.

Как сообщает Sky Sports, ситуацией может воспользоваться один из клубов Бундеслиги. По крайней мере, сам Юсуф Демир, если не удастся остаться в "Барселоне", не прочь продолжить карьеру в чемпионате Германии.

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В статье: Барселона Юсуф Демир
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Комментарии (4)
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zafo65
21.12.2021 в 11:46
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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meffi (Захід)
21.12.2021 в 11:46
Давай в Боруссію Дортмунд!
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football_soccer (Украина)
21.12.2021 в 11:06
денег нет, но Гарсию и Депая подписали , зарплаты у которых явно не 3 копейки.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.12.2021 в 10:42
А как же Холланд?. Во Алени
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Algrab (Костопiль)
21.12.2021 в 11:06
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