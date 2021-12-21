+11 заказывали? К годовщине одного из самых неоднозначных матчей в истории мирового футбола

В одной из отборочных групп на Евро-1984 за единственную путевку боролись сборные Испании и Голландии. После семи проведенных матчей фавориты набрали по 11 очков (за победу тогда еще начислялось по 2 балла), в том числе обменявшись домашними викториями – 1:0 в Севилье и 2:1 в Роттердаме. А календарь был составлен таким образом, что в двух заключительных поединках группы лидерам предстояло поочередно принимать в родных стенах аутсайдера квинтета Мальту. Голландцы, имевшие значительно лучшую разницу мячей, сыграли первыми. Уверенно раскатав островитян 5:0 (дублем в той встрече отметился молодой Франк Райкаард, забивший свои дебютные голы за сборную), "оранжевые" оставили испанцам чисто математические шансы – чтобы пробиться на Евро, пиренейцам нужно было побеждать минимум в 11 мячей, что выглядело фантастикой. Ведь до этого за весь отборочный цикл "Фурия роха" забила всего 12 голов и не побеждала крупнее, чем в один мяч.

В выездном поединке с той же Мальтой шестью месяцами ранее подопечным Мигеля Муньоса пришлось изрядно помучаться, вырвав в концовке встречи волевую викторию 3:2. Да и вообще, за предыдущие 12 лет испанцы ни разу не забивали больше пяти голов за игру. Поэтому, несмотря на непритязательность и слабость мальтийской сборной, почти полностью составленной из любителей, даже в самой Испании мало кто верил в возможность чуда. При этом, для "Фурии" вопрос выхода на Евро был чрезвычайно важным – пиренейцы пропустили три турнира из последних четырех, а полутора годами ранее очень бледно выглядели на домашнем чемпионате мира. А потому 21 декабря 1983 года должно было стать судным днем для сборной Испании.

Королевская футбольная федерация специально перенесла один из туров Примеры, чтобы игроки, вызванные в расположение национальной команды, смогли провести полноценный сбор. В итоге, подопечные Мигеля Муньоса отработали целую неделю в тренировочном лагере Parador de Oromana в городке Алькала-де-Гуадаира близ Севильи. На предматчевой пресс-конференции наставник "Фурии" был осторожен в прогнозах, заявив, что "говорить об 11:0 все равно, что мечтать о чуде, хотя, в футболе нет ничего невозможного". В свою очередь вратарь, мальтийцев Джон Бонелло позволил себе пошутить: "Как можно пропустить 11 мячей за игру? Мы ведь не детская команда! Я бы, наверное, не смог вернуться домой, если бы пропустил 11 голов".

38 лет назад команды вышли на поле стадиона "Бенито Вильямарин" в Севилье, заполненного лишь наполовину – среди испанских болельщиков нашлось немного любителей научной фантастики. Хозяева, игравшие в четыре (!) нападающих (Сарабия, Сантильяна, Карраско, Ринкон), со стартовым свистком бросились на ворота соперника, и уже на 2-й минуте матча получили право на пенальти – в штрафной гостей был сбит Лобо Карраско. Однако Хуан Сеньор с "точки" пробил в штангу, а на подборе первыми были мальтийские защитники, выбившие мяч на угловой. Не лучшее начало для команды, которой нужно забивать 11 мячей! Правда, на исходе четверти часа игры ударный форвард "Реала" Карлос Гонсалес, больше известный как Сантильяна, все же "распечатал" ворота островитян. Но спустя 10 минут случилось непредвиденное. Редкая вылазка "иоанитов" на половину поля хозяев завершилась ударом наобум из-за пределов штрафной площади в исполнении Сильвио Демануэле. Мяч, угодив в Антонио Маседу, изменил траекторию и оказался в сетке, за спиной у дебютанта "Фурии рохи" Франсиско Буйо (основной голкипер команды Луис Арконада был травмирован) – 1:1. И хотя до перерыва настойчивый Сантильяна отличился еще дважды, счет 3:1, при котором соперники уходили отдыхать, лишь подтверждал нереальность испанских планов: перевес в два мяча выглядел слишком скромным по сравнению с грандиозной задачей, стоявшей перед хозяевами поля.

Но во второй половине встречи начало твориться нечто невероятное. Сначала взял слово лучший бомбардир Примеры того сезона Иполито Ринкон из "Бетиса", забив на 47-й и 55-й минутах. Затем с интервалом в 75 секунд (60-я и 62-я минуты) дублем отметился Маседа, реабилитировавшись за обидный рикошет в первом тайме. Почти сразу же Ринкон оформил хет-трик – 8:1. Спустя еще 10 минут до покера добрался Сантильяна. И тут же гости остались в меньшинстве – второй "горчичник" схлопотал молодой защитник островитян Майкл Деджорджо. Оборона мальтийцев совсем рассыпалась и за оставшиеся четверть часа игры получила еще три "пробоины" – после точных ударов Ринкона, Ману Сарабии и Хуана Сеньора, того самого, что смазал пенальти в дебюте встречи.

Последний гол вызвал всеобщий взрыв радости и ликования: куча-мала на поле, объятия на скамейке запасных, экстаз на трибунах и в ложе СМИ. Испания продолжала атаковать и забила еще раз, но Рафаэль Гордильо сделал это из офсайда. Впрочем, это уже не имело особого значения, ибо финальный свисток турецкого рефери Эрхана Гекселя зафиксировал победу хозяев с необходимой им разницей в 11 мячей (12:1). Поли Ринкон не стал возвращать мяч арбитру, прихватив его на память в качестве сувенира, а на поле сразу же выбежали толпы болельщиков, едва не задушивших своих любимцев в радостных объятиях. Испанский государственный телеканал TVE прервал свои передачи, чтобы транслировать экстренный выпуск новостей о невероятной победе. В раздевалке игроков "Фурии" от имени правительства поздравил тогдашний министр культуры Испании (и будущий генсек НАТО) Хавьер Солана. На послематчевой пресс-конференции тренер победителей Мигель Муньос назвал одержанную викторию "самым счастливым моментом в своей спортивной карьере", а капитан Хосе Антонио Камачо со слезами на глазах признался: "Я горжусь, что являюсь частью команды, которой позавидует весь мир".

Итоговый результат матча вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Хотя Королевский футбольный союз Нидерландов внешне очень спокойно отнесся ко всему произошедшему и даже поздравил испанскую сборную, голландские (и не только) СМИ открыто твердили о сговоре и подкупе, а бульварная пресса и вовсе называла произошедшее "маскарадом". "Волну" запустил некий португальский журналист, утверждавший, что в перерыве видел активные переговоры функционеров двух федераций, темой которых могла быть сдача игры. Однако УЕФА, тщательно изучив видеозапись матча, не обнаружил там ничего криминального. И действительно, исходя из ее просмотра, ни к чему придраться невозможно. По первому тайму так и вовсе создается впечатление, что мальтийцы сражались отчаянно. А град голов после перерыва можно объяснить и тем, что островитяне-любители просто не выдержали мощнейшего шквала атак хозяев. Словом, если подкуп и имел место, то концы удалось надежно спрятать в воду. Правда, вскоре после матча появились слухи о том, что игроки сборной Мальты были замечены на одном из престижных испанских курортов, где весело и беззаботно отмечали Рождество.

Много лет спустя голкипер мальтийцев Джон Бонелло, который после той игры, хотя и подвергся на родине нешуточной критике, но сохранил место в сборной (кстати, сейчас ворота островитян защищает его сын Генри Бонелло), уверял: "Все эти злые истории, все это – ложь. Моя совесть чиста, я могу посмотреть всем прямо в глаза. Тогда и сейчас". В том же интервью игрок обвинил в предвзятости турецкого судью и заявил, что видел, как испанские функционеры входили в судейскую комнату с дорогими подарками. Сам же Эрхан Гексель вспоминал о севильском матче с улыбкой:

"После игры меня узнавали болельщики, они махали, когда я выезжал со стадиона. На следующий день мне попытались подарить ремень в магазине – владелец меня узнал. Но я отказался и заплатил за него. Нас возили в турецкое консульство. И консул сказал мне, что я за одну ночь сделал больше для испанско-турецких отношений, чем он за пять лет. Какой смешной человек!".

Как бы там ни было, но УЕФА предпочел закрыть глаза на более чем подозрительный счет, не став проводить тщательное расследование. Получив путевку на ЧЕ-1984 во Францию, испанцы в результате дошли до финала, где уступили хозяевам (0:2). Много позже вингер той команды Лобо Карраско, вспоминая, как начинался их путь к вице-чемпионству, заявил:

"Понимаете, если бы был какой-то договор, то кто-нибудь уже бы давно об этом проболтался. мы живем в мире, где невозможно хранить секреты. а тот матч, он был словно маленькое чудо – в жизни любого футболиста бывают две-три подобные игры. и это было именно то чудо, которое мы заслужили".