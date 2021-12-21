Примера. Вильярреал - Алавес 5:2. Сами придумали проблемы - сами их решили

Пусть и со скрипом, но возвращается на привычные позиции с дна таблицы команда Унаи Эмери. С ее потенциалом вообще неясно, как она там оказалась? Место "Вильярреала" - в ТОП-5.

Отчасти помог понять проблемы "Подводников" их сегодняшний матч против одного из аутсайдеров лиги. Первые полчаса - тотальное доминирование, "Алавес" даже из штрафной выйти не мог.

Первый гол - результат великолепно разыгранной многоходовки, которую мастерским ударом в девятку завершил Жерар Морено.

Второй мяч - поймали соперника на создании офсайда, и Булайе Дья четко реализовал выход на ворота под довольно острым углом.

73,3% - Joselu Mato ???????? has been involved in 11 of the 15 @alaveseng goals this season (73,3%), the highest percentage of a player for a team in #LaLiga this term. Dependence#VillarrealAlavés pic.twitter.com/etrX8gJzCf — OptaJose (@OptaJose) December 21, 2021

Был еще и третий гол, однако из очевидного офсайда, после чего совершенно внезапно взял и забил "Алавес". Хоселу выиграл верховую борьбу сразу у двоих защитников, а Пере Понс с лету вколотил мяч в ворота. Альбиоль и Пау Торрес стояли, как завороженные.

Но и это ладно, цветочки. Ягодки пошли во втором тайме, когда Пау просто отдал мяч сопернику на пустые ворота, выполняя со штрафного поперечный пас. Что это было? Это уровень сборной Испании? Примеры?

Хорошо хоть атака у "Вильярреала" на месте, и сегодня она сумела еще раз включиться. Очередное грамотное открывание Дья на линии офсайда сделало счет 3:2, а затем еще два прострела с левого края - и вот счет уже разгромный. Все до предельного просто.

Иначе и быть не должно - в таблице "Алавес" всего лишь 18-й с 15 очками. "Вильярреал" же поднялся на 9-ю строчку с 25 баллами и морем вопросов к собственной обороне. Так просто нельзя играть на таком уровне.

4-й тур. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Алавес" - 5:2

Голы: Жерар Морено, 18, 88, Дья, 27, 76, Пино, 79 - Пере Понс, 44, Хоселу, 65

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 73) - Чуквезе (Піно, 73), Капу (Иборра, 89), Парехо, Тригейрос (Альберто Морено, 72) - Жерар Морено, Дья (Мой Гомес, 87)

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лагуардия (Тачи, 84), Лежен, Хави Лопес (Дуарте, 77) - Понс (де ла Фуэнте, 84), Лум, Пина (Мойя, 77) - Силла (Эдгар Мендес, 58), Хоселу, Риоха

Предупреждения: Падилья, 45+1, Хави Лопес, 49