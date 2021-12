Примера. Вильярреал - Алавес 5:2. Сами придумали проблемы - сами их решили

Пусть и со скрипом, но возвращается на привычные позиции с дна таблицы команда Унаи Эмери. С ее потенциалом вообще неясно, как она там оказалась? Место "Вильярреала" - в ТОП-5.

Отчасти помог понять проблемы "Подводников" их сегодняшний матч против одного из аутсайдеров лиги. Первые полчаса - тотальное доминирование, "Алавес" даже из штрафной выйти не мог.

Первый гол - результат великолепно разыгранной многоходовки, которую мастерским ударом в девятку завершил Жерар Морено.

Второй мяч - поймали соперника на создании офсайда, и Булайе Дья четко реализовал выход на ворота под довольно острым углом.

73,3% - Joselu Mato ???????? has been involved in 11 of the 15 @alaveseng goals this season (73,3%), the highest percentage of a player for a team in #LaLiga this term. Dependence#VillarrealAlavés pic.twitter.com/etrX8gJzCf