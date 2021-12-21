Хави о новом контракте Гави: Если нужно, мы скинемся

Главный тренер "Барселоны" Хави с юмором высказался о будущем полузащитника Гави, с которым клуб ведет переговоры о новом контракте.

Срок действующего соглашения испанца с «Барсой» истекает в 2023 году. В нынешнем соглашении прописаны отступные в размере 50 млн евро.

"Мы должны продлить контракт с ним сейчас. Если нужно, мы скинемся. Мы не можем терять игрока такого типа. Он должен стать основой нашего будущего. Я все понимаю и знаю, что клуб очень хорошо работает над этим вопросом. Это необходимо для команды.

Иметь его в составе – это чудесно. Как он борется, создает. Голы, передачи. Это впечатляет. Гави – будущее "Барсы". Такой игрок для тренера бесценен", – сказал Хави.

В этом сезоне 17-летний футболист провел 21 матч за "Барсу" во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.