Нашли щель. ВИДЕО, как Севилья хитро разыграла угловой и открыла счет в игре с Барсой

Во вторник, 21 декабря, "Севилья" и "Барселона" играют перенесенный матч 4-го тура чемпионата Испании. На 32-й минуте хозяева открыли счет благодаря нестандартно разыгранному угловому. Иван Ракитич покатил мяч низом, а Папу Гомес, совершив маневр из глубин штрафной, пробил в касание. Это второй гол аргентинца за "Севилью" в текущем сезоне.

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