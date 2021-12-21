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Нашли щель. ВИДЕО, как Севилья хитро разыграла угловой и открыла счет в игре с Барсой
Папу Гомес наносит точный удар
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 21 декабря, "Севилья" и "Барселона" играют перенесенный матч 4-го тура чемпионата Испании. На 32-й минуте хозяева открыли счет благодаря нестандартно разыгранному угловому. Иван Ракитич покатил мяч низом, а Папу Гомес, совершив маневр из глубин штрафной, пробил в касание. Это второй гол аргентинца за "Севилью" в текущем сезоне.
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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
21.12.2021 в 23:44
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