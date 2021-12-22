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У Реала ещё двое заразились ковидом. Всего уже 6 больных перед матчем с Атлетиком

Испания
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Положительные тесты сдали Алаба с Иско

У Реала ещё двое заразились ковидом. Всего уже 6 больных перед матчем с Атлетиком

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба и полузащитник Иско сдали позитивные тесты на коронавирус, сообщает клубный сайт. Они стали 5 и 6 заболевшими.

Напомним, что 16 декабря стало известно, что COVID-19 выявлен у Марко Асенсио, Гарета Бэйла, Родриго Гоэса и Андрея Лунина. 15 декабря "Реал" сообщил, что инфекция выявлена у Марсело и Луки Модрича (хорват уже сдал отрицательный тест, но у него сохраняются симптомы болезни).

Напомним, что завтра, 22 декабря, мадридский клуб сыграет с "Атлетиком" в Ла Лиге.

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В статье: Давид Алаба Иско Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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