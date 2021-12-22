Примера. Севилья - Барселона 1:1. Детсад Хави быстро взрослеет

Парадоксальная ситуация - "Барса" сыграла одновременно худший в плане атаки и лучший с точки зрения обороны матч после возвращения в клуб Хави Эрнандеса.

Учитывая, что происходило "сие" на поле второй команды Примеры, то ругать каталонцев не будем - наоборот, похвалим за самоотверженность и спокойствие, с которым команда сражалась против очевидного фаворита встречи.

По сути, за 90 минут "Барса" допустила 2-3 ошибки в обороне - когда такое было последний раз? "Севилья" реально не знала, что с ней делать - ни в первом тайме, когда пыталась играть на контратаках, ни во втором, уже прибрав мяч к ногам.

15 - @FCBarcelona attempted 15 shots in the first half against Sevilla (five on target), their best total in a first half of a game this season in all competitions and the best of any team in a first half in @LaLigaEN this season. Momentum. pic.twitter.com/zHRodZui5y — OptaJose (@OptaJose) December 21, 2021

Гол Папу Гомеса выглядел, скорее, случайным - сработала домашняя заготовка при подаче углового.

"Барса" в ответ не сникла, а заработала с десяток угловых, и хотя качество подач хромало, количество тоже принесло результат - один из навесов замкнул головой могучий Араухо.

Во втором тайме моментов долго не было вообще, аж пока красную не схлопотал Кунде. То, что учудил француз - это 10 из 10 по шкале идиотизма. Он просто взял и швырнул мячом в лицо Альбе.

После этого "Севилья" уже только отбивалась да фолила, а вот "Барса" постепенно сжимала кольцо осады. Гави с убойной позиции головой пробил выше - как? Дембеле крутил в угол - попал в штангу.

10 - The current @SevillaFC_ENG's gap over Barcelona in #LaLiga table is 10 points of difference, the biggest margin for Andalusian team in the competition since November 1950 (1950/51 season MD12). Distance#SevillaFCBarca #WeareSevilla pic.twitter.com/oa37dLETgB — OptaJose (@OptaJose) December 21, 2021

Хави скажет на пресс-конференции, что не заработал одно очко, а потерял два - и будет прав. Его команда сегодня выглядела сильнее, несмотря на все свои недостатки. В таблице, правда, это пока не отображается - "Севилья" там вторая с 38 очками; у "Барсы" только 28 баллов и 7-я позиция.

4-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" - 1:1

Голы: Папу Гомес, 32 - Араухо, 45

"Севилья": Буну - Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Рекик - Жордан, Дилейни (Аугустинсон, 86), Ракитич (Гудель, 70) - Окампос (Фатторе, 90+1), Рафа Мир (Эн-Несири, 70), Папу Гомес (Хуанлу, 86)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Ленгле, 72), Альба - Френки де Йонг (Люк де Йонг, 85), Бускетс, Гави - Дембеле, Ютгла (Нико Гонсалес, 73), Эззальзули

Предупреждения: Дилейни, 35, Хуанлу, 88 - Бускетс, 11, Эззальзули, 74, Гави, 77

Удаление: Кунде, 64