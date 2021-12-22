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Примера. Севилья - Барселона 1:1. Детсад Хави быстро взрослеет
Работа над ошибками ведется - это заметно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Парадоксальная ситуация - "Барса" сыграла одновременно худший в плане атаки и лучший с точки зрения обороны матч после возвращения в клуб Хави Эрнандеса.
Учитывая, что происходило "сие" на поле второй команды Примеры, то ругать каталонцев не будем - наоборот, похвалим за самоотверженность и спокойствие, с которым команда сражалась против очевидного фаворита встречи.
По сути, за 90 минут "Барса" допустила 2-3 ошибки в обороне - когда такое было последний раз? "Севилья" реально не знала, что с ней делать - ни в первом тайме, когда пыталась играть на контратаках, ни во втором, уже прибрав мяч к ногам.
15 - @FCBarcelona attempted 15 shots in the first half against Sevilla (five on target), their best total in a first half of a game this season in all competitions and the best of any team in a first half in @LaLigaEN this season. Momentum. pic.twitter.com/zHRodZui5y— OptaJose (@OptaJose) December 21, 2021
Гол Папу Гомеса выглядел, скорее, случайным - сработала домашняя заготовка при подаче углового.
"Барса" в ответ не сникла, а заработала с десяток угловых, и хотя качество подач хромало, количество тоже принесло результат - один из навесов замкнул головой могучий Араухо.
Во втором тайме моментов долго не было вообще, аж пока красную не схлопотал Кунде. То, что учудил француз - это 10 из 10 по шкале идиотизма. Он просто взял и швырнул мячом в лицо Альбе.
После этого "Севилья" уже только отбивалась да фолила, а вот "Барса" постепенно сжимала кольцо осады. Гави с убойной позиции головой пробил выше - как? Дембеле крутил в угол - попал в штангу.
10 - The current @SevillaFC_ENG's gap over Barcelona in #LaLiga table is 10 points of difference, the biggest margin for Andalusian team in the competition since November 1950 (1950/51 season MD12). Distance#SevillaFCBarca #WeareSevilla pic.twitter.com/oa37dLETgB— OptaJose (@OptaJose) December 21, 2021
Хави скажет на пресс-конференции, что не заработал одно очко, а потерял два - и будет прав. Его команда сегодня выглядела сильнее, несмотря на все свои недостатки. В таблице, правда, это пока не отображается - "Севилья" там вторая с 38 очками; у "Барсы" только 28 баллов и 7-я позиция.
4-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Барселона" - 1:1
Голы: Папу Гомес, 32 - Араухо, 45
"Севилья": Буну - Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Рекик - Жордан, Дилейни (Аугустинсон, 86), Ракитич (Гудель, 70) - Окампос (Фатторе, 90+1), Рафа Мир (Эн-Несири, 70), Папу Гомес (Хуанлу, 86)
"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Ленгле, 72), Альба - Френки де Йонг (Люк де Йонг, 85), Бускетс, Гави - Дембеле, Ютгла (Нико Гонсалес, 73), Эззальзули
Предупреждения: Дилейни, 35, Хуанлу, 88 - Бускетс, 11, Эззальзули, 74, Гави, 77
Удаление: Кунде, 64
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