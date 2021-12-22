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Примера. Севилья - Барселона 1:1. Детсад Хави быстро взрослеет

Испания
(1 голосов)

Работа над ошибками ведется - это заметно

Примера. Севилья - Барселона 1:1. Детсад Хави быстро взрослеет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Парадоксальная ситуация - "Барса" сыграла одновременно худший в плане атаки и лучший с точки зрения обороны матч после возвращения в клуб Хави Эрнандеса.

Учитывая, что происходило "сие" на поле второй команды Примеры, то ругать каталонцев не будем - наоборот, похвалим за самоотверженность и спокойствие, с которым команда сражалась против очевидного фаворита встречи.

По сути, за 90 минут "Барса" допустила 2-3 ошибки в обороне - когда такое было последний раз? "Севилья" реально не знала, что с ней делать - ни в первом тайме, когда пыталась играть на контратаках, ни во втором, уже прибрав мяч к ногам.

Гол Папу Гомеса выглядел, скорее, случайным - сработала домашняя заготовка при подаче углового.

"Барса" в ответ не сникла, а заработала с десяток угловых, и хотя качество подач хромало, количество тоже принесло результат - один из навесов замкнул головой могучий Араухо.

Во втором тайме моментов долго не было вообще, аж пока красную не схлопотал Кунде. То, что учудил француз - это 10 из 10 по шкале идиотизма. Он просто взял и швырнул мячом в лицо Альбе.

После этого "Севилья" уже только отбивалась да фолила, а вот "Барса" постепенно сжимала кольцо осады. Гави с убойной позиции головой пробил выше - как? Дембеле крутил в угол - попал в штангу.

Хави скажет на пресс-конференции, что не заработал одно очко, а потерял два - и будет прав. Его команда сегодня выглядела сильнее, несмотря на все свои недостатки. В таблице, правда, это пока не отображается - "Севилья" там вторая с 38 очками; у "Барсы" только 28 баллов и 7-я позиция.

4-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" - 1:1

Голы: Папу Гомес, 32 - Араухо, 45

"Севилья": Буну - Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Рекик - Жордан, Дилейни (Аугустинсон, 86), Ракитич (Гудель, 70) - Окампос (Фатторе, 90+1), Рафа Мир (Эн-Несири, 70), Папу Гомес (Хуанлу, 86)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Ленгле, 72), Альба - Френки де Йонг (Люк де Йонг, 85), Бускетс, Гави - Дембеле, Ютгла (Нико Гонсалес, 73), Эззальзули

Предупреждения: Дилейни, 35, Хуанлу, 88 - Бускетс, 11, Эззальзули, 74, Гави, 77

Удаление: Кунде, 64

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Комментарии (42)
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Spokoyno (Київ)
22.12.2021 в 00:42
То була гарна битва... трохи розмита дощем Так Барселона ще ЖИВА Чи Севілья "дутий" претендент Удари по воротам 5:23, в ствір 1:7... Утім знову не змогли виграти. І це скоріш не достаток майстерності... класу, ніж гримаси фортуни. Ну і для дітЛОХів навіть коментатор замітив, за схожі порушення гостям давали жовті картки, а господарям НІЦ! Альба добре "підіграв" місцевому розбишаці... Спочатку трошки поштовхав, а потів отримавши відвертий удар домалював червону. Бускетс знов грає дядьку та іноді заграється... Френкі поки далекий від своєї найкращої форми... УТІМ сезон практично втрачено, але БУДЕМО ЖИТИ!
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0
-1
sasha_lv (Львів)
22.12.2021 в 00:45
Будете...тільки не довго...
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 00:46
Ван момент...
+1
0
sasha_lv (Львів)
22.12.2021 в 00:41
Шо цікаво,суддівство в Іспанії наближається до УПЛівського,взагалі крітерії хрен зрозумієш....
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 00:45
Критерій один: тягнути із всіх сил з болота ФКБанкрот...
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0
-2
sasha_lv (Львів)
22.12.2021 в 00:46
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
22.12.2021 в 00:41
Всі сторони по тій чи іншій причині можуть бути задоволена після цього матчу: Севілья- тому що втримала нічию в меншості; Барселона- тому що показала хорошу гру з одним із лідерів; ну і Реал- зрозуміло чому... Якщо після НР всі вийдуть з лазарету в Барси, то і результат буде, гра вже потрохи вимальовується! Дуже потужний старт матчу видали, високий пресинг... Ну і кінцівка вдалась, мали хороші моменти, не дотисли, тому що всі нападники травмовані! Повеселило те, що Гаві досі не вміє шнурівки зашноровувати досі ))))
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
22.12.2021 в 00:38
Ничья, которая всех должна устроить. Барселону - она играла на поле лидера и фаворита. Севилью - играла все-таки с Барселоной, да еще и в меньшинстве. Наконец Реал - конкуренты и ближайший, и теоретический потеряли очки. По игре - ее почти не было, возня, грубость и всё остальное, кроме самой игры. Похоже, в Испании домучивают осеннюю стадию кто как может. То же будет и в Бильбао, очень похоже.
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
22.12.2021 в 00:42
Ну в Бильбао теперь можно с чистой совестью играть в ничью и уходить на отдых, выздоравливать от ковида) А лучше победить.
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.12.2021 в 00:45
Совершенно точно. Не шел Магомет навстречу горе, а Папа Карло навстречу ротации. Вот Ротация (её величество и с большой буквы) и пришла к Папе Карло. Ничья в Бильбао будет не худшим вариантом в этой ситуации.
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.12.2021 в 00:52
Добавлю еще, что у Реала после всех футбольных испытаний концовка года так покорежена ковидом, что я от этого матча не жду ничего, и готов к любому результату. Скорее бы хоть какой-то перерыв. А главная стратегия - до него дотянуть.
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
22.12.2021 в 00:42
Однаково мислимо... )))
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.12.2021 в 00:49
Якось так вийшло.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
22.12.2021 в 00:31
Достойная игра. Барса могла додавить, но то такэ. Погода обоим мешала.
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+1
-2
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NORDOS
22.12.2021 в 00:32
проте сніг та мозор не завадив тобі мучити кабачок
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+2
-1
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Loader (Днепр)
22.12.2021 в 00:32
Вот здесь тебя не хватает, малолетний озабоченный долб.еб.
+1
-3
Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 00:32
І різнокольорові яйця барсюкам...
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
22.12.2021 в 00:33
Не повезло. Гави мог головой забивать, Дембеле в штангу... Эхх..
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+1
-2
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Loader (Днепр)
22.12.2021 в 00:35
Дембеле форму набирает, был полезен всю игру.
+1
-2
Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 00:36
+1
-1
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Барселиниус (землянин)
22.12.2021 в 00:39
Видно Хави через него игру строит. Но порой Усман неоправданно заигрывается и обрезается, шо чревато с такой дырявой защитой.
+1
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
22.12.2021 в 00:45
Я так зрозумів, що Дембеле суворо заборонили в єдиноборства вступати, він уникає стиків і не йде в боротьбу, хоч і ближче до м"яча буває.
0
-1
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NORDOS
22.12.2021 в 00:31
нічєйка
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+3
-1
sasha_lv (Львів)
22.12.2021 в 00:50
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+1
0
Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 00:30
Клоуну- провокатору в різнокольорових трусах Альбі так і треба... І якого милого продажний судєйка добавив ще одну хвилину? Заробляв 30 срібних?
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-2
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hardcorepwnz (Украина)
22.12.2021 в 00:32
Кунде конечно сам дурак, что ни включу матч Севильи, так у него одни косяки, за какие заслуги у него такой большой ценник - не понятно. Но конечно и Альба известный симулянт-провокатор. Матерацци на минималках, противный тип. Вот за таких товарищей в составе Барселону и не любят.
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+1
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Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 00:34
Так він там і зміну вже достойну виростив, типу Гаві, який сьогодні валявся по цілому полі...
+2
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Loader (Днепр)
22.12.2021 в 00:34
Да перестань здесь продвигать правильность. Альба его на опыте убрал.
+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
22.12.2021 в 00:35
Лоадер, ну было бы это против вас, вы бы опыт тут не хвалили. Мне как нейтральному зрителю в этом матче, была видна провокация. Ну Кунде повелся.
+1
-1
Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 00:35
Провокація, це досвід? Ну ти і г.внюк, Алканавте...
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
22.12.2021 в 00:41
Хард, столько грязи, как Реал при Моуре, ни один клуб не приносил на поле. И ты не нейтральный, не коси.
+1
-1
Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 00:43
Барселона завжди була "лідером" світового футболу по симуляціям та провокаціям...
+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.12.2021 в 00:45
hardcorepwnz (Украина) Харт, ну у тебя всё не так. По твоим словам Барселону не любят из-за Дариана и других глоров, из-за судейства, из-за Альбы….. что следующее? Хорош ныть .. бль эти слёзы уже раздражать начинают.
0
-1
sasha_lv (Львів)
22.12.2021 в 00:29
Нічійка на користь Великого Реалу
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
22.12.2021 в 00:29
Такэ ото блъ.. ни себе ни людям, тьфу..
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0
-2
sasha_lv (Львів)
22.12.2021 в 00:43
Нічого дивного -це лозунг барсюків
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
22.12.2021 в 00:29
Какие же вы молодцы! И себе очко на классе взяли, и мадридских братишек не бросили в трудную минуту. За Барселону с детства!
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+2
0
sasha_lv (Львів)
22.12.2021 в 00:30
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+2
0
Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 00:31
Але мені було б приємніше 2-1 на користь Севільї..
Ответить
+1
0
sasha_lv (Львів)
22.12.2021 в 00:33
Таки да,но Реалу,в зв'яхку з масовою хворобою,нічійка краще
+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
22.12.2021 в 00:34
Так-то да, но ничья больше радует по турнирной таблице) У Реала сейчас тоже не все в порядке, проблемы с составом огромные, уже раз очки потеряли и завтра непростой выезд.
+2
0
Algrab (Костопiль)
22.12.2021 в 00:34
Це точно.У Реалу знову втрати від Ковіду...
+2
0


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