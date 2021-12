Примера. Севилья - Барселона 1:1. Детсад Хави быстро взрослеет

Парадоксальная ситуация - "Барса" сыграла одновременно худший в плане атаки и лучший с точки зрения обороны матч после возвращения в клуб Хави Эрнандеса.

Учитывая, что происходило "сие" на поле второй команды Примеры, то ругать каталонцев не будем - наоборот, похвалим за самоотверженность и спокойствие, с которым команда сражалась против очевидного фаворита встречи.

По сути, за 90 минут "Барса" допустила 2-3 ошибки в обороне - когда такое было последний раз? "Севилья" реально не знала, что с ней делать - ни в первом тайме, когда пыталась играть на контратаках, ни во втором, уже прибрав мяч к ногам.

15 - @FCBarcelona attempted 15 shots in the first half against Sevilla (five on target), their best total in a first half of a game this season in all competitions and the best of any team in a first half in @LaLigaEN this season. Momentum. pic.twitter.com/zHRodZui5y