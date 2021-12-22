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Хави - об 1:1 с Севильей: Результат оставил горько-сладкое послевкусие
Наставник "Барселоны" оценил игру своей команды
Фото: fcbarcelona.com
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал ничью с "Севильей" (1:1) в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании.
"Этот результат оставил горько-сладкое послевкусие. Думаю, мы сыграли хорошо, но нам еще есть, куда расти. Мы заработали одно очко, но нам нужно набраться терпения. Мы должны настаивать на этой модели игры, так как находимся на правильном пути. Обидно, у нас сегодня были моменты.
Мне будет трудно уснуть. Думаю, мы должны были победить. "Севилья" очень опытна и очень хороша в тактическом плане, но я уезжаю отсюда с чувством неудовлетворения. Со скамейки запасных все смотрелось очень хорошо. Думаю, что это "Барселона", которую хотят видеть люди. Результаты говорят сами за себя, но мы наслаждались некоторыми моментами игры", — приводит слова Хави Marca.
"Барселона" набрала 28 очков и находится на 7-м месте в таблице Ла Лиги." Севилья", записав в своей актив 38 очков, осталась на 2-й позиции.
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