Скрытый шарм. ВИДЕО обзор феерического матча между Вильярреалом и Алавесом

Вашему вниманию видеообзор Вильярреал - Алавес, которые играли перенесенный матч 4-го тура Ла Лиги. Желтая субмарина имеет репутацию прагматичной команды, от которой редко увидишь зрелище. Но на этот раз команда Эмери превзошла все ожидания. Особенно призываем вас обратить внимание на первый гол (Жерар Морено вложил в девятку после отличной комбинации) и четвертый (Булайе Диа отдал пас пяткой между ног сопернику). А еще вас порадует, как Алавес сравнял – защитник просто подарил мяч Хоселу. В итоге Вильярреал одержал третью победу подряд и поднялся на девятую строчку.

4-й тур. Вильяреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Алавес" - 5:2

Голы: Жерар Морено, 18, 88, Дья, 27, 76, Пино, 79 – Пере Понс, 44, Хоселу, 65