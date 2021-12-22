  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Скрытый шарм. ВИДЕО обзор феерического матча между Вильярреалом и Алавесом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрытый шарм. ВИДЕО обзор феерического матча между Вильярреалом и Алавесом

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вильярреал - Алавес, чемпионат Испании, 21 декабря 2021

Скрытый шарм. ВИДЕО обзор феерического матча между Вильярреалом и Алавесом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор Вильярреал - Алавес, которые играли перенесенный матч 4-го тура Ла Лиги. Желтая субмарина имеет репутацию прагматичной команды, от которой редко увидишь зрелище. Но на этот раз команда Эмери превзошла все ожидания. Особенно призываем вас обратить внимание на первый гол (Жерар Морено вложил в девятку после отличной комбинации) и четвертый (Булайе Диа отдал пас пяткой между ног сопернику). А еще вас порадует, как Алавес сравнял – защитник просто подарил мяч Хоселу. В итоге Вильярреал одержал третью победу подряд и поднялся на девятую строчку.

4-й тур. Вильяреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Алавес" - 5:2
Голы: Жерар Морено, 18, 88, Дья, 27, 76, Пино, 79 – Пере Понс, 44, Хоселу, 65

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вильярреал Жерар Морено Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...