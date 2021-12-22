Дембеле готов продлить контракт с Барселоной

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле готов продлить контракт с каталонским клубом, пишет Foot Mercato.

По информации источника, 24-летний француз еще не согласовал условия соглашения, но не собирается уходить из "Барселоны".

Каталонцы сообщили полузащитнику о том, что он должен принять окончательное решение надо до начала 2022 года. "Барса" готова предложить Дембеле контракт на два года, чтобы дать игроку некоторую свободу.

Контракт Дембеле с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.