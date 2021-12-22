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Дембеле готов продлить контракт с Барселоной
Футболист вскоре подпишет новый контракт
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле готов продлить контракт с каталонским клубом, пишет Foot Mercato.
По информации источника, 24-летний француз еще не согласовал условия соглашения, но не собирается уходить из "Барселоны".
Каталонцы сообщили полузащитнику о том, что он должен принять окончательное решение надо до начала 2022 года. "Барса" готова предложить Дембеле контракт на два года, чтобы дать игроку некоторую свободу.
Контракт Дембеле с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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