Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Вратарь

В канун каждого Нового года редакция UA-Футбол выбирает свою символическую сборную уходящего года. Не будет исключением и такой насыщенный и тяжелый 2021-й. Мы начинаем нашу традиционную рубрику – 11 героев и их альтернатива. Первым, конечно, будет голкипер.

Однажды Netflix снимут фильм про Тибо Куртуа .

Нет, не документалку в стиле "Последнего танца", а самую настоящую спортивную драму. Ядрёную до зубовного скрежета, чтобы скулы сводило. Возможно, на главную роль возьмут Майкла Би Джордана или Джейсона Момоа (в лучшем случае). Но это уже мелочи.

Главное – в истории бельгийского кипера есть всё, что так ценят в спортивных драмах. История про рано свалившуюся славу, её последствия и рост над собой? Есть! Не прилизанно положительный главный герой со своими внутренними демонами? Конечно! Развешенные по стенам плакаты "Реала" "чеховские ружья", которые обязательно выстреливают? Хоть отбавляй! Сюжет про долгий путь к своей мечте сквозь непонимание и открытый хейт? Обижаете, куда же без этого!

Первая же зацепка для зрителя появляется буквально сразу же, как в крутейшем "Достать ножи" Райана Джонсона. Возвращаемся на десятилетие назад, в 2011-й год. Уже тогда, совсем юный Тибо, которому едва исполнилось 19 лет, демонстрирует всем, что он не из тех, кто будет играть в рыцаря на пути к своей мечте. Молодой футболист устраивает бунт и отказывается выходить на поле в предсезонном матче, чтобы ускорить свой переход в "Челси".

Параллельно с этими событиями, в дом спортсмена приезжает съемочная, которая намерена узнать больше о будущей звезде. В какой-то момент в кадр мельком врывается постер "Реала", мирно висящий в спальне у юноши. Тибо никогда и не скрывал, что он является фанатом Икера Касильяса. Запоминаем этот момент.

Впрочем, в "Челси" парня пока не ждали – ворота защищал Петер Чех, а Куртуа нашли неплохой вариант с арендой… в мадридском "Атлетико". В стане "матрасников" молодой вратарь сразу же становится основным и начинает клепать титулы вместе с бандой, которую вскоре возглавит Диего Симеоне. В Лондоне не могут нарадоваться великолепному плану: недорого забрали бриллиант, так еще и отдали обрабатывать на аутсорс.

Никто в стане "синих" пока не подозревал, что гениальность этой сделки граничит только с ее фатальной катастрофичностью. Парнишку, который был без ума от Икера Касильяса и завешивал спальню плакатами "сливочных", отправляют прямиком в Мадрид (пускай и в другой клуб) на долгие три года. Уже гораздо позже Жозе Моуринью признает эту ошибку – забирать Тибо нужно было гораздо раньше. Он же, тем временем, влюбился в столицу Испании и даже познакомился с Мартой Домингес, которая в будущей подарит ему двоих детей. Запоминаем и этот момент.

Зная все эти сюжетные крючки, уже не кажется удивительным тот факт, что Куртуа сбежал из дождливого Лондона в Мадрид при первой же реальной возможности. Ему было плевать, что для фанатов "Челси" он теперь навсегда остается "змеей". Его жизнь давно уже была неразрывно связана с солнечной Испанией.

И снова сумасшедший сценарист берется за печатную машинку и начинает прописывать сюжетные повороты. Вспомните, как начинал Тибо в "Реале"? Все эти голы "в домик", передачи соперникам, детские ошибки, бесконечная критика в прессе. На фоне турбулентности "постзидановского" периода, все чаще звучали размышления в духе "и вот ради этого чучела усадили в запас умницу Наваса?".

В такой ситуации грех было не задуматься о карме и последствиях принятых решений. Но Куртуа точно знал свою конечную цель и продолжал упорно к ней идти. В конечном итоге, бесконечный шквал критики (и скромные надежды Андрея Лунина) превратились в громкое прозвище "Сальвадор", что в переводе означает "Спаситель".

В мае 22-го года Тибо стукнет тридцатник – самый расцвет для вратаря. И сейчас даже сложно представить, куда ещё можно расцветать дальше. Ведь прямо сейчас бельгиец находится в своей лучшей форме за карьеру, каждым матчем доказывая свой высочайший уровень.

Здесь даже позволительно отбросить оценочные суждения и обратиться к цифрам, которые, как известно, никогда не лгут. Не было бы полуфинала Лиги чемпионов и второго места в Ла Лиге (с реальными шансами на чемпионство до последнего) без выдающейся игры Куртуа в рамке ворот. Он был лучшим в Испании и одним из лучших Европе по основным и продвинутым метрикам.

Не сбавил обороты Тибо даже после потери, которую легко было бы назвать критической. Летом клуб покинула основная пара центрбеков Рамос-Варан, которые долгие годы были оплотом обороны "сливочных". Карло Анчелотти далеко не сразу нашёл работающие сочетания и на старте сезона постоянно тасовал состав, пробуя разные сочетания в защите. Конечно же, это не могло не сказаться на надёжности – вратарю "Реала" пришлось гораздо активнее включаться в игру и порой спасать команду от абсолютно "мёртвых" ударов.

Особенно это ощущается в Лиге чемпионов, где бельгиец закончил групповой этап абсолютно лучшим на своей позиции.

Если уже и возвращаться к оценочному суждению, то доверять не автору этих строк, экспертная квалификация которого может поддаваться сомнению – а человеку, который знает толк в отличных вратарях.

"У нас всё еще есть проблемы в защите, но меня это не сильно волнует. У нас есть Куртуа, лучший вратарь в мире, который делает необыкновенные вещи. Я работал с Касильясом, Буффоном, Чехом, Нойером… и он определенно один из лучших в этом списке", - восхищается игрой своего подопечного Карло Анчелотти.

Справедливости ради, конкуренты за титул лучшего вратаря сезона у Куртуа были действительно сильные. Но если и существовали какие-то вопросы по лучшему, то они были сняты буквально на финише. Линия обороны "Реала" обрела стабильность и перестала косячить на ровном месте – и отблагодарили своего кипера серией из шести "сухарей" в семи последних матчей. При этом ребята продолжают крестить кресты на лбу, что залог их успешной игры – это именно человек на последнем рубеже. Сразу же вспоминается легендарный закон о том, что со спокойным и надёжным вратарем защитники тоже начинают играть гораздо лучше. И сейчас в "королевском клубе" именно такая ситуация.

Нам не нужно симпатизировать Тибо как человеку и закрывать глаза на его действия на некоторых этапах карьеры. Это даже хорошо, ведь никто не любит приторно-сладких героев, в моде уже давно многомерные персонажи и серая мораль. В любом случае, мы сейчас говорим о футболе, а на футбольном поле Куртуа сделал всё, чтобы оказаться в сборной сезона.

БОНУС

Ну а если говорить не только о футболе, то грех не вспомнить достижения футболиста и в личной жизни. Тибо уже давно не вместе с Мартой Домингес, благодаря которой когда-то и влюбился в Мадрид. Спустя несколько лет и парочку забавных историй , бельгиец таки нашел покой и на этой поприще. С лета он в отношениях с роскошной моделью Мишель Херцег. Будем считать это финальным фаталити для любых конкурентов.

Запасной: Эдуар Менди

Не менее чудесный сезон для сенегальца, который отцовским пинком ворвался в элиту вратарского цеха. За кипера "Челси" говорит титул в Лиге чемпионов, хотя и по статистике он уступает конкуренту, и командная система при Тухеле работает отлично, тогда как Куртуа в определенный момент был настоящим героем Мадрида. Ну и да, Менди не встречается с Мишель Херцег, чего уж там.