  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Окружению Деста сообщили, что Барселона рассмотрит по нему любое предложение
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Окружению Деста сообщили, что Барселона рассмотрит по нему любое предложение

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Нужно зарегистрировать Феррана Торреса

Окружению Деста сообщили, что Барселона рассмотрит по нему любое предложение

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" готова расстаться с защитником Сержиньо Дестом по ходу зимнего трансферного окна, сообщает ESPN. Голландец входит в список игроков, которыми пожертвуют ради зимнего усиления атаки.

Каталонский клуб считает приоритетом усиление атаки и хочет продать некоторых футболистов, чтобы профинансировать потенциальные сделки. Сейчас "Барса" готова расстаться даже с теми игроками, которых ранее хотела сохранить. В их число входит и Дест.

Окружению футболиста уже сообщили, что "Барса" готова рассмотреть любое полученное предложение по нему.

Кроме того, уже на протяжении нескольких трансферных окон "Барса" ищет новые клубы для Филиппе Коутиньо, Самюэля Умтити и Нето.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Нето Самюэль Умтити Сержиньо Дест
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.co.uk

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...