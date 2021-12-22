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Окружению Деста сообщили, что Барселона рассмотрит по нему любое предложение
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" готова расстаться с защитником Сержиньо Дестом по ходу зимнего трансферного окна, сообщает ESPN. Голландец входит в список игроков, которыми пожертвуют ради зимнего усиления атаки.
Каталонский клуб считает приоритетом усиление атаки и хочет продать некоторых футболистов, чтобы профинансировать потенциальные сделки. Сейчас "Барса" готова расстаться даже с теми игроками, которых ранее хотела сохранить. В их число входит и Дест.
Окружению футболиста уже сообщили, что "Барса" готова рассмотреть любое полученное предложение по нему.
Кроме того, уже на протяжении нескольких трансферных окон "Барса" ищет новые клубы для Филиппе Коутиньо, Самюэля Умтити и Нето.
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