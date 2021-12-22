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Источник: Коутиньо интересен Интеру и трем клубам из АПЛ
Полузащитник может покинуть "Барселону" уже зимой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" намерена как можно скорее продать полузащитника Филиппе Коутиньо. К нему проявляют интерес три клуба АПЛ и "Интер", сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что интерес к Коутиньо проявляют "Ливерпуль" и "Ньюкасл", теперь же в число претендентов на него входит и "Эвертон". Агенты футболиста уже контактировали с представителями команды Рафаэля Бенитеса.
Филиппе в этом сезоне 16 раз выходил на поле в футболке "Барселоны" и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего бразильца в 20 миллионов евро.
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