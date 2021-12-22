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Источник: Коутиньо интересен Интеру и трем клубам из АПЛ

Испания
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Полузащитник может покинуть "Барселону" уже зимой

Источник: Коутиньо интересен Интеру и трем клубам из АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Барселона" намерена как можно скорее продать полузащитника Филиппе Коутиньо. К нему проявляют интерес три клуба АПЛ и "Интер", сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что интерес к Коутиньо проявляют "Ливерпуль" и "Ньюкасл", теперь же в число претендентов на него входит и "Эвертон". Агенты футболиста уже контактировали с представителями команды Рафаэля Бенитеса.

Филиппе в этом сезоне 16 раз выходил на поле в футболке "Барселоны" и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего бразильца в 20 миллионов евро.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Филиппе Коутиньо Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Ньюкасл
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Источник:
mundodeportivo.com

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