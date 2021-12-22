Источник: Коутиньо интересен Интеру и трем клубам из АПЛ

"Барселона" намерена как можно скорее продать полузащитника Филиппе Коутиньо. К нему проявляют интерес три клуба АПЛ и "Интер", сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что интерес к Коутиньо проявляют "Ливерпуль" и "Ньюкасл", теперь же в число претендентов на него входит и "Эвертон". Агенты футболиста уже контактировали с представителями команды Рафаэля Бенитеса.

Филиппе в этом сезоне 16 раз выходил на поле в футболке "Барселоны" и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего бразильца в 20 миллионов евро.