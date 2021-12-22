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Барселона оформила сделку по Феррану Торресу - СМИ

Испания
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(2 голосов)

Каталонцы заплатят Манчестер Сити 65 миллионов за испанца

Барселона оформила сделку по Феррану Торресу - СМИ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" оформила первый зимний трансфер – нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес переедет в испанию за 65 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Новичок подпишет контракт на 5 лет.

Сообщается, что 55 миллионов будут гарантированными, а ещё 10 поступят на манчестерские счета в виде бонусов.

В этом сезоне Ферран провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи за "Манчестер Сити". Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 50 миллионов евро.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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Комментарии (7)
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Барселиниус (землянин)
23.12.2021 в 00:38
Ох.уеть.. Шо-то мне, как-то бартомеу повеяло.
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victor1306 (Мадрид)
23.12.2021 в 00:30
Ніфіга собі. Звідки такі бабки?
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
22.12.2021 в 21:42
Кто в теме, почему так мало матчей за Сити провел? Лавочник или травмы?
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football_soccer (Украина)
22.12.2021 в 22:09
конкретно сейчас на травме, а вообще он как-то не вписался в эту структуру Сити . Слишком прямолинейно действовал
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
22.12.2021 в 22:27
Понял. Спасибо.
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football_soccer (Украина)
22.12.2021 в 21:39
только вчера была новость , что у них нет 10 на австрийского вундеркинда , а сегодня уже есть 55 на Торреса.
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Медведь с балалайкой (Харьков)
22.12.2021 в 21:31
пожалуйста, пойдите на понижение зарплаты, команда, ну ... а потом - 65 лямов на игрока ... барса ...
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0
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