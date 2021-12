Барселона оформила сделку по Феррану Торресу - СМИ

"Барселона" оформила первый зимний трансфер – нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес переедет в испанию за 65 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Новичок подпишет контракт на 5 лет.

Ferrán Torres to Barcelona, done deal confirmed and here we go! The agreement has been completed for €55m plus €10m add ons to Manchester City. ???????????? #FCB



Ferrán will sign a five year deal as new Barcelona players in the coming hours. He’s always been the priority for Xavi. pic.twitter.com/n1LsaHmISQ