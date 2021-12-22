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Барселона оформила сделку по Феррану Торресу - СМИ
Каталонцы заплатят Манчестер Сити 65 миллионов за испанца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" оформила первый зимний трансфер – нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес переедет в испанию за 65 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Новичок подпишет контракт на 5 лет.
Ferrán Torres to Barcelona, done deal confirmed and here we go! The agreement has been completed for €55m plus €10m add ons to Manchester City. ???????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2021
Ferrán will sign a five year deal as new Barcelona players in the coming hours. He’s always been the priority for Xavi. pic.twitter.com/n1LsaHmISQ
Сообщается, что 55 миллионов будут гарантированными, а ещё 10 поступят на манчестерские счета в виде бонусов.
В этом сезоне Ферран провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи за "Манчестер Сити". Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 50 миллионов евро.
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