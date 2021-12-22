Бензема обошел Роналду по голам за год. Впереди только три нападающих

Нападающий "Реала" Карим Бензема оформил дубль на первых минутах матча Примеры с "Атлетиком" (2:1, первый тайм). На счету француза стало 47 забитых голов в 2021 году.

Тем самым Бензема обошел нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который забил 46 голов.

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски – лидер по этому показателю, у него 69 мячей. Второе место делят форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, забившие по 49 голов.

Уже после Бензема следуют форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (46) и нападающий "ПСЖ" Лионель Месси (43).

Карим также стал 4 в истории Ла Лиги, после Месси, Роналду, Суареса, Фалькао и Роналдо, кто забивал 30 голов за один календарный год, сообщает Opta.

30- Sin contar a Lionel Messi (9 veces) y Cristiano Ronaldo (7), @Benzema ???????? es el cuarto jugador que marca 30 o más goles en un mismo año en @LaLiga en el S.XXI, tras Luis Suárez (2015 y 2016), Radamel Falcao (2012) y Ronaldo Nazário (2003).Diferencial#RealMadrid ⚪????#Benzema pic.twitter.com/WFwgwQhS43 — OptaJose (@OptaJose) December 22, 2021

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 22 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.