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Бензема обошел Роналду по голам за год. Впереди только три нападающих

Испания
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А также стал 4 в истории Ла Лиги, кто забил больше 30 голов за календарный год

Бензема обошел Роналду по голам за год. Впереди только три нападающих

фото: twitter.com/realmadriden / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема оформил дубль на первых минутах матча Примеры с "Атлетиком" (2:1, первый тайм). На счету француза стало 47 забитых голов в 2021 году.

Тем самым Бензема обошел нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который забил 46 голов.

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски – лидер по этому показателю, у него 69 мячей. Второе место делят форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, забившие по 49 голов.

Уже после Бензема следуют форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (46) и нападающий "ПСЖ" Лионель Месси (43).

Карим также стал 4 в истории Ла Лиги, после Месси, Роналду, Суареса, Фалькао и Роналдо, кто забивал 30 голов за один календарный год, сообщает Opta.

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 22 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

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В статье: Роберт Левандовский Криштиану Роналду Карим Бензема Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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