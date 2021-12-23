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Примера. Атлетик - Реал 1:2. Блицкриг имени Бензема

Испания
(1 голосов)

Мадрид увеличил отрыв до 8 очков

Примера. Атлетик - Реал 1:2. Блицкриг имени Бензема

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" продолжает наращивать отрыв от конкурентов. Побеждает Мадрид со скрипом, но что с того? Просто взгляните на таблицу.

Бильбао команда Карло Анчелотти покорила благодаря ударному старту. Уже на 4-й минуте Карим Бензема великолепным обводящим ударом с угла штрафной открыл счет - этот мяч определенно попадет во всевозможные подборки лучших голов уходящего года.

Еще три минуты - и Бензема забил второй, воспользовавшись рикошетом. Вообще Карим был в офсайде, но еще в финале Лиги Наций мы узнали, что теперь такое не свистят.

"Атлетик", к его чести, не рассыпался и ответил практически мгновенно - идеальный и тоже необычайно сложный удар удался уже Ояну Сансету.

Пожалуй, еще ни один матч в текущей Ла Лиге не начинался так бурно. Тем удивительнее, что за фееричным стартом последовала... вполне обычная, будничная игра почти без моментов. Такое ощущение, что команды на 10 минут потеряли голову, но быстро вспомнили, что вообще-то не специализируются на шоу.

Все, что они создали в оставшееся время - пара выстрелов от братьев Уильямс и Венседора с одной стороны и попытки Азара с Йовичем в контратаках с другой. Слабенько, если честно.

При этом матч смотрелся - темп был высокий, боролись команды, словно последний раз; арбитр не мешал частыми свистками. Лишь малое количество ударов и острых решений расстраивало.

Ну и ладно. "Реал" и так остался доволен - в таблице у него уже 46 очков; "Севилья" отстала уже на 8 баллов. "Атлетик" же замыкает ТОП-10 с 24 баллами в активе. Его главные битвы еще впереди.

21-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал" - 1:2

Голы: Сансет, 10 - Бензема, 4, 7

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Йерай, Нуньес, Баленсиага (Лекуэ, 63) - Саррага (Нико Уильямс, 57), Дани Гарсия, Венседор, Муниаин (Серрано, 84) - Уильямс, Сансет (Рауль Гарсия, 63)

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Менди - Вальверде, Камавинга, Кроос - Азар (Питер, 86), Бензема (Йович, 90), Винисиус (Мариано, 85)

Предупреждения: Венседор, 42, Баленсиага, 61 - Винисиус, 42, Камавинга, 62

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Комментарии (7)
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sasha_lv (Львів)
23.12.2021 в 00:24
ПрєлєсноТільки Васкес лажав капітально....і дужє Модрича не вистачає
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victor1306 (Мадрид)
23.12.2021 в 00:28
Того і Феде змішався постійно на їхній з Азаром фланг. Якраз думаю через останнього і сам Васкес чуть не привіз. Катастрофічна помилка. Задовбався бігати сам по бровці
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
23.12.2021 в 00:24
Отличное завершение календарного года, относительно беспроблемная победа и возвращение 8-очкового отрыва от ближайшего преследователя. Резервисты неплохо выступили, Каримка упрочил лидерство в гонке бомбардиров, в общем, сплошные плюсы)
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+2
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victor1306 (Мадрид)
23.12.2021 в 00:24
Хуууух. Витерпіли. Як в кінці не закривати матч, не знаю. Ладно Тоні, не форвард. Але Йовіч! Так можна свою жінку по срац.і бити, а не по воротах
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hardcorepwnz (Украина)
23.12.2021 в 00:25
Ну Йович есть Йович. Он только как стенка хорошо работает, придержать мяч он умеет.
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victor1306 (Мадрид)
23.12.2021 в 00:26
Хай буде, але все ж таки свіжий і т.д.
0
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sasha_lv (Львів)
23.12.2021 в 00:23
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