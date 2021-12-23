Сборная 2021 года. Версия UA-Футбол. Левый защитник

Давид Алаба стал одним из самых громких персонажей прошедшего трансферного окна. Перед переходом из "Баварии" в "Реал" было сотни разных слухов, и важно для игрока, что они все-таки стали реальностью. Австрийский универсал не только с высоко поднятой головой покинул Мюнхен, но сразу закрепился в своем новом клубе, став основным защитником и одним из лидеров команды.

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Наиболее интересным из футбольной жизни Алабы является то, что за него никто никогда больших сумм не платил, хотя он не раз оказывался в топах мирового рейтинга лучших игроков и в списках разных итоговых сборных года или сезона.

Углубимся чуть-чуть в историю. Алаба родился в Вене в семье филиппинки и нигерийца, получив от родителей по наследству уникальную расу темнокожего азиата. И стоит заметить, что в его семье было всего двое детей, поэтому Давид рос в благополучных условиях. Тем более, его отец Джордж Алаба – известный в узких кругах музыкант, которого чтило даже австрийское правительство.

В то время как сестра пошла по стопам отца, Давид решил стать футболистом. Первые шаги он сделал в шесть лет, поступив в небольшую футбольную школу в Донауштадте (район Вены). А когда ему было 10, его талант заметил великий австрийский клуб “Аустрия”, которая пригласила в свою академию.

Он отличался своим универсализмом: мог сыграть на всех позициях даже в возрасте 12-15 лет. Конечно же, скауты больших клубов не могли упустить такого таланта – на "Аустрию" вышла "Бавария", которая предложила за Давида 150 тысяч евро. Эта сумма стала единственной заплаченной за футболиста в его карьере. Алаба перебрался в возрасте 16 лет в академию мюнхенцев, где начал свой путь в первую команду.

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Универсализм является одной из основных фишек Давида до сих пор. Больше всего он любит находиться в центре поля, однако в “Реале” он еще ни разу не сыграл центрхава, а в первой половине этого года в составе “Баварии” всего девять раз выходил на позиции опорного/центрального полузащитника.

Ханс-Дитер Флик выбрал основной позицией для Алабы центр защиты с тяготением к левому флангу. Собственно, часто он играл и на левой бровке обороны. В "Реал" Давид переходил тоже в статусе центрального защитника, но после трансфера он чаще (по сравнению с первым полугодием в Мюнхене) начал выходить на позиции левого бека.

Следует заметить, что даже когда Алаба играет в центре защиты в составе "сливочных", то за счет почти постоянной доминирующей атакующей игры мадридцев он поднимается к середине поля и располагается между усредненными позициями центрального защитника, центрального полузащитника и левого защитника. В то же время оборону закрывает Милитао, Менди поднимается гораздо выше в атаку, да и Кроос двигается вперед.

Он играет роль разыгрывающего, что важно для современного защитника. Образно можно сказать, что это идеальный Зинченко для Гвардиолы. Кстати, удивительно, что “Манчестер Сити” активно не интересовался австрийцем в последние полгода его пребывания в “Баварии”, хотя испанский наставник с Алабой вместе работали в Мюнхене.

На бумаге Давид выходит на позиции защитника, однако при атаке играет отнюдь не оборонца. Таким образом и в "Баварии", и в "Реале" становилось сразу четыре хавбека. Мюнхенцы еще за счет этого часто отправляли Мюллера в пару к Левандовскому, закрепляя острие атаки. В “Реале” такие забегания, покидая центральную зону, делает Вальверде, однако реже. Но даже если это случается, то Алаба уже готов закрыть позицию центрхава.

Собственно, и в прессинг Давид не отказывается идти, и делает это обычно не в своей зоне защитника, ведь часто мяч теряется, когда Алаба высоко впереди. Защитные действия австрийца тоже на высоком уровне. Давид много читает игру, может предвидеть действия оппонента, а також он привык играть не плотно, а на расстоянии, однако это стало его положительной фишкой, ведь приносит свои плоды.

При этом не стоит забывать вклад Милитао в “Реале” и Зюле/Боатенга в “Бавари”и, которые выполняли роль либеро и своей надежностью помогали полностью раскрывать функции Давида. Конечно, нельзя постоянно быть впереди, оставляя пустые зоны сзади. Алаба и здесь имеет козырь – скорость. Правда, не такую, как у Альфонсо Дэвиса или Уокера, но достаточно высокую для своих нужд. К примеру, в одном из матчей за мюнхенцев он развил скорость 34,5 км/ч. У того же рекордсмена Бундеслиги Дэвиса – 36,51 км/ч.

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В сборной Австрии за Алабой крепко закреплена позиция левого защитника. Собственно, он там и лучше раскрывается. Интересно, что за “Das Team” Давид дебютировал в 17 лет и три месяца, и тогда он еще даже не провел ни одного матча на профессиональном уровне. Австрийская футбольная федерация просто опасалась, что Давид выберет выступать за родную страну отца или матери, и заиграла его на финальные 10 минут проигрышного матча против Франции.

В этом году на счету Алабы 15 матчей (11 из них – в статусе капитана) за сборную Австрии. Отметим, что в 11 поединках он выходил на позиции либо левого защитника (при схеме 4-2-3-1), либо левого латераля (3-4-3). Но даже в единичных матчах на позициях центрбека ближе к финальному свистку часто перебирался к левому флангу. К примеру, в первой встрече австрийцев на Евро-2020 против Северной Македонии это сработало, и Давид отдал победный ассист на Грегорича именно с левого фланга.

Австрия в этом году дошла до 1/8 финала Чемпионата Европы, где уступила лишь в овертайме будущим чемпионам итальянцам (1:2). Алаба во всех четырех матчах сыграл максимальное количество минут. Собственно, против сборной Украины Давид тоже выходил на поле в статусе капитана и стал одним из ключевых кузнецов тогдашней победы со счетом 1:0. Интересно, что именно в третьем туре против подопечных Шевченко наставник австрийцев Франко Фода выпустил Алабу на позиции левого защитника с первых минут, а не в роли центрбека, как в первых двух раундах.

Недаром Алаба признан в восьмой раз лучшим футболистом года в Австрии. Давид точно самый высокий по уровню австрийский футболист последнего десятилетия, который постоянно держит планку.

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Не все довольны выступлениями Алабы в “Реале”. Легендарный баварец Лотар Маттеус ожидал, что он заменит не только по игре, но и по характеру Серхио Рамоса:

"Реал Мадрид" утратил свою особенность с уходом Серхио Рамоса. Замена Рамоса на Алабу? Алаба отличный футболист, но у него не такой характер. Он не лидер, как Рамос”

Хотя Алаба другого мнения:

“Я с первого дня отмечал, что приехал сюда не для того, чтобы меня сравнивали с другим игроком. Я приехал написать свою историю и показать свою игру. Иногда я слышу сравнение, но не особенно вникаю в это. Люди признали, что я здесь и хочу играть в свой футбол, написать свою историю с "Мадридом". Кроме того, мы разные своими навыками, поэтому сложно между нами проводить сравнения”

Да и такая авторитетная структура, как CIES (Международный центр спортивных исследований) признала Давида Алабу лучшим полевым игроком 2021 года. Пока алгоритмы выбора неизвестны, ведь будут опубликованы в начале января, однако это достаточно важное достижение тоже идет в копилку австрийца.

Если говорить на языке трофеев, то у Алабы только один титул в этом году – чемпионство Германии. В Лиге чемпионов Давид с “Баварией” дошел до 1/4 финала, где мюнхенцы уступили ПСЖ, а из Кубка Германии вылетели еще в 2020-м от скромного “Хольштайн Киль” по пенальти. Да и в том матче Алаба сыграл всего 15 минут, кстати, реализовав послематчевой удар с точки.

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Алаба продолжает держать марку самого дорогого австрийского игрока. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 55 млн евро. По этому показатель 29-летний футболист четвертый в "Реале", 14-й в Ла Лиге и 63-й во всем мире.

Важно, что в своем возрасте, когда многие идут на спад, Давид продолжает развиваться. В составе "сливочных" ему часто доверяют выполнять штрафные удары, и однажды он уже продемонстрировал свое мастерство.

Возможно, и Лотар Маттеус прав, что Алаба не обладает такими лидерскими качествами, как Рамос, но и Серхио не с первого года в составе мадридцев сформировал такой характер. Давид сейчас один из наиболее опытных основных защитников "Реала", и со временем он может стать лидером, но (это самое важное), если ему это потребуется. Ибо положительный вклад в игру мадридцев у него больше, чем был у Рамоса в последнее время, хотя и случаются ошибки.

Альтернатива. Снова вспомним Зинченко, но не в контексте замены Алабе, а примем во внимание конкурента украинца в "Манчестер Сити" Жоау Канселу. Для португальца позиция левого защитника тоже, как и для австрийца, не основная, однако, учитывая Уокера на правом фланге, Жоау вынужден играть на левом и делает это замечательно. Прямо сейчас он является одним из лучших левых беков АПЛ, да и всего мира в общем. Он прекрасно вписывается в схему Гвардиолы, который требуют от своего крайнего защитника постоянных подключений в атаку, смещений в центр поля, а также, конечно же, надежной игры в защите.

Осенью Канселу прибавил в оборонительных действиях, стал более жестким и неуступчивым. В то же время и не уменьшился его атакующий вклад в команду. К сожалению, он пропустил Чемпионат Европы из-за коронавируса, поэтому Португалия потеряла очень важного игрока. Но вместе с “Манчестер Сити” в этом году он завоевал два трофея: Чемпионат Англии и Кубок лиги.

Интересно, что и Канселу, и Алаба оцениваются аналитическим порталом Transfermrkt в одинаковую сумму – 55 миллионов евро. Хотя португалец – на два года младше австрийца.