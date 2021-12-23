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Барселона интересуется защитником Сарагосы

Испания
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Алехандро Франсес может сменить клуб

Барселона интересуется защитником Сарагосы

Новина українською

Защитник "Сарагосы" Алехандро Франсес может перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport.

Клуб намерен подписать качественных, но относительно недорогих игроков. Франсес - одна трансферных целей "Барселоны".

19-летний футболист провел 16 матчей в рамках текущего розыгрыша Сегунды, в которых забил 1 гол, сделал 1 результативную передачу и получил 3 желтые карточки.

Контракт Франсеса с "Сарагосой" рассчитан до 2024 года.

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В статье: трансферы Барселона "Сарагоса"
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