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Дембеле согласовал условия нового контракта с Барселоной

Испания
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На ближайшие годы игрок останется в Испании

Дембеле согласовал условия нового контракта с Барселоной

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле согласовал условия нового контракта.

По информации Diario Sport, на следующей неделе 24-летний игрок подпишет соглашение сроком на 5 лет с понижением зарплаты.

По информации источника, желание Дембеле остаться в клубе стало ключевым фактором в подписании контракта.

Текущее соглашение полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дембеле сыграл за "Барселону" 7 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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