Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дембеле согласовал условия нового контракта с Барселоной
На ближайшие годы игрок останется в Испании
Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле согласовал условия нового контракта.
По информации Diario Sport, на следующей неделе 24-летний игрок подпишет соглашение сроком на 5 лет с понижением зарплаты.
По информации источника, желание Дембеле остаться в клубе стало ключевым фактором в подписании контракта.
Текущее соглашение полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2021/22 Дембеле сыграл за "Барселону" 7 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Популярное сейчас
- Перекладина помешала Ярмоленко стать героем. ВИДЕО, как Вест Хэм проиграл Тоттенхэму
- В своем стиле. ВИДЕО, как Ливерпуль спасся на 90+5-й, а затем выиграл у Лестера по пенальти
- Удар в девятку против гола на 90+1-й. Лорьян - ПСЖ 1:1. Видео обзор матча
- Бензема обошел Роналду по голам за год. Впереди только три нападающих
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО